معهد الإدارة يحصل على شهادة الاعتماد العالمي كبيئة عمل محفزة لعام 2019

تَسَلّمها القحطاني من منظمة "أفضل بيئة عمل" الرائدة دولياً

حصل معهد الإدارة العامة، على شهادة الاعتماد كبيئة عمل محفزة لعام 2019، حسب تقييم منظمة أفضل بيئة عمل (Great Place to Work)، وتَسَلّم مدير عام المعهد الدكتور مشبب بن عايض القحطاني شهادة الاعتماد من الرئيس التنفيذي للمنظمة في الخليج العربي ودول شمال إفريقيا "مايكل بورشيل"، وقد حضر مراسم التسليم من المنظمة: محمد الصقهان، وزياد غصن، ومن المعهد مدير عام التخطيط والجودة الدكتور هاشم المكرمي، ومدير إدارة الجودة عبدالعزيز الصالح، والزملاء في إدارة الجودة فهد بن عبدالكريم الفهاد، ومحمد بن ناصر السبيعي.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة أفضل بيئة عمل Great Places to Work رائدةٌ في المجال العالمي؛ حيث تغطي 56 دولة على المستوى الدولي، وتشارك فيها منظمات عالمية كبرى، ويُعد هذا التكريم دليلاً على تميز بيئة عمل معهد الإدارة العامة وجاذبيتها.