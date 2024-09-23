النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وكيل إمارة الرياض يحضر حفل "سفارة نيبال"

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك في فندق الماريوت بحي السفارات.

وكان في استقباله لدى وصوله سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية لدى المملكة الدكتور ماهيندارابراساد سينغ راجيوت، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل عددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وكيل إمارة الرياض يحضر حفل "سفارة نيبال"
سبق

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك في فندق الماريوت بحي السفارات.

وكان في استقباله لدى وصوله سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية لدى المملكة الدكتور ماهيندارابراساد سينغ راجيوت، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل عددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
12:27 AM

وكيل إمارة الرياض يحضر حفل "سفارة نيبال"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
27

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك في فندق الماريوت بحي السفارات.

وكان في استقباله لدى وصوله سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية لدى المملكة الدكتور ماهيندارابراساد سينغ راجيوت، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل عددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,882
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,036
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,014
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,594

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة