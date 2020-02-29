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"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على المدينة

في حالةٍ تستمرّ حتى الساعة الـ7 مساء اليوم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات؛ إلى أن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات "المهد والعلا والعيص وبد وخيبر والحناكية ووادي الفرع"، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

الأرصاد حالة الطقس المدينة المنورة غبار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على المدينة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات؛ إلى أن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات "المهد والعلا والعيص وبد وخيبر والحناكية ووادي الفرع"، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
12:48 PM

"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على المدينة

في حالةٍ تستمرّ حتى الساعة الـ7 مساء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات؛ إلى أن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات "المهد والعلا والعيص وبد وخيبر والحناكية ووادي الفرع"، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

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