نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات؛ إلى أن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات "المهد والعلا والعيص وبد وخيبر والحناكية ووادي الفرع"، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على المدينة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-29 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات؛ إلى أن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.



وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات "المهد والعلا والعيص وبد وخيبر والحناكية ووادي الفرع"، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 12:48 PM

"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على المدينة في حالةٍ تستمرّ حتى الساعة الـ7 مساء اليوم





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات؛ إلى أن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.



وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات "المهد والعلا والعيص وبد وخيبر والحناكية ووادي الفرع"، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.