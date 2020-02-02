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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8157.51 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 89.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8246.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 151 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت أم القرى، والشرقية للتنمية، والمصافي، وأسلاك، وأسمنت حائل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الإنماء، وتعليم ريت، وسوليدرتي تكافل، ومتلايف إيه أي جي العربي، واتحاد الخليج فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.32%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وأسمنت الجوف، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، والمصافي، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 107.04 نقطة ليقفل عند مستوى 7224.95 نقطة، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 ألف سهم تقاسمتها 632 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8157.51 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 89.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8246.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 151 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت أم القرى، والشرقية للتنمية، والمصافي، وأسلاك، وأسمنت حائل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الإنماء، وتعليم ريت، وسوليدرتي تكافل، ومتلايف إيه أي جي العربي، واتحاد الخليج فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.32%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وأسمنت الجوف، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، والمصافي، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 107.04 نقطة ليقفل عند مستوى 7224.95 نقطة، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 ألف سهم تقاسمتها 632 صفقة.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
04:11 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8157.51 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 89.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8246.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 151 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت أم القرى، والشرقية للتنمية، والمصافي، وأسلاك، وأسمنت حائل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الإنماء، وتعليم ريت، وسوليدرتي تكافل، ومتلايف إيه أي جي العربي، واتحاد الخليج فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.32%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وأسمنت الجوف، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، والمصافي، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 107.04 نقطة ليقفل عند مستوى 7224.95 نقطة، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 ألف سهم تقاسمتها 632 صفقة.

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