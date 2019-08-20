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صرف 25 مليونًا من إيرادات "رسوم الأراضي" لمشروع "إسكان شمال الرياض"

لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ الدفعة الثانية الذي يُقدر بـــ25 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، وكانت الدفعة الأولى قد بلغت 25 مليون ريال، ليصل إجمالي ما صُرف من إيرادات البرنامج في المشروع لخمسين مليون ريال.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنصّ على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن لديه خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عددٍ من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان؛ حيث ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علمًا أن أوجه الصرف تشمل: إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كلٍّ من: الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 2500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صرف 25 مليونًا من إيرادات "رسوم الأراضي" لمشروع "إسكان شمال الرياض"
سبق

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ الدفعة الثانية الذي يُقدر بـــ25 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، وكانت الدفعة الأولى قد بلغت 25 مليون ريال، ليصل إجمالي ما صُرف من إيرادات البرنامج في المشروع لخمسين مليون ريال.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنصّ على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن لديه خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عددٍ من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان؛ حيث ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علمًا أن أوجه الصرف تشمل: إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كلٍّ من: الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 2500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
07:20 PM

صرف 25 مليونًا من إيرادات "رسوم الأراضي" لمشروع "إسكان شمال الرياض"

لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ الدفعة الثانية الذي يُقدر بـــ25 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، وكانت الدفعة الأولى قد بلغت 25 مليون ريال، ليصل إجمالي ما صُرف من إيرادات البرنامج في المشروع لخمسين مليون ريال.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنصّ على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن لديه خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عددٍ من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان؛ حيث ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علمًا أن أوجه الصرف تشمل: إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كلٍّ من: الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 2500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

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