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"سامسونج" تكشف مما صنعت هواتف "جلاكسي إس 22" المرتقبة

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، مما صنعت هواتف "جلاكسي إس 22" المرتقب إطلاقها خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت شركة "سامسونج" في بيان رسمي، أنها صنعت تشكيلة هواتف "جلاكسي إس 22"، المرتقب إطلاقها يوم 9 فبراير الجاري، من شبكات الصيد المُعاد تدويرها؛ في محاولة منها للحفاظ على البيئة.

وأشارت إلى أنها بدأت باستخدام البلاستيك المرتبط بالمحيطات والمصنّع منها شبكات الصيد المهملة؛ في محاولة منها للسيطرة على التغير المناخي واستخدام منتجات أكثر استدامة.

ونوّهت قائلة بأن البلاستيك الدقيق -بحسب علماء البيولوجيا- هي الأكثر خطرًا على المحيطات والأحياء البحرية؛ خاصة أن هناك 640 ألف طن من شباك الصيد يتم التخلص منها كل عام، وهو ما يحدد عددًا هائلًا من الكائنات البحرية بالانقراض.

وليست شركة "سامسونج" الأولى التي تستخدم مواد مُعادًا تدويرها في منتجاتها؛ حيث سبقتها "مايكروسوفت" في الإعلان عن إنتاج "فأرة" مُصَنّعة بنسبة 20% من البلاستيك المعاد تدويره.

سامسونج

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"سامسونج" تكشف مما صنعت هواتف "جلاكسي إس 22" المرتقبة
سبق

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، مما صنعت هواتف "جلاكسي إس 22" المرتقب إطلاقها خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت شركة "سامسونج" في بيان رسمي، أنها صنعت تشكيلة هواتف "جلاكسي إس 22"، المرتقب إطلاقها يوم 9 فبراير الجاري، من شبكات الصيد المُعاد تدويرها؛ في محاولة منها للحفاظ على البيئة.

وأشارت إلى أنها بدأت باستخدام البلاستيك المرتبط بالمحيطات والمصنّع منها شبكات الصيد المهملة؛ في محاولة منها للسيطرة على التغير المناخي واستخدام منتجات أكثر استدامة.

ونوّهت قائلة بأن البلاستيك الدقيق -بحسب علماء البيولوجيا- هي الأكثر خطرًا على المحيطات والأحياء البحرية؛ خاصة أن هناك 640 ألف طن من شباك الصيد يتم التخلص منها كل عام، وهو ما يحدد عددًا هائلًا من الكائنات البحرية بالانقراض.

وليست شركة "سامسونج" الأولى التي تستخدم مواد مُعادًا تدويرها في منتجاتها؛ حيث سبقتها "مايكروسوفت" في الإعلان عن إنتاج "فأرة" مُصَنّعة بنسبة 20% من البلاستيك المعاد تدويره.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
11:45 AM

"سامسونج" تكشف مما صنعت هواتف "جلاكسي إس 22" المرتقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، مما صنعت هواتف "جلاكسي إس 22" المرتقب إطلاقها خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت شركة "سامسونج" في بيان رسمي، أنها صنعت تشكيلة هواتف "جلاكسي إس 22"، المرتقب إطلاقها يوم 9 فبراير الجاري، من شبكات الصيد المُعاد تدويرها؛ في محاولة منها للحفاظ على البيئة.

وأشارت إلى أنها بدأت باستخدام البلاستيك المرتبط بالمحيطات والمصنّع منها شبكات الصيد المهملة؛ في محاولة منها للسيطرة على التغير المناخي واستخدام منتجات أكثر استدامة.

ونوّهت قائلة بأن البلاستيك الدقيق -بحسب علماء البيولوجيا- هي الأكثر خطرًا على المحيطات والأحياء البحرية؛ خاصة أن هناك 640 ألف طن من شباك الصيد يتم التخلص منها كل عام، وهو ما يحدد عددًا هائلًا من الكائنات البحرية بالانقراض.

وليست شركة "سامسونج" الأولى التي تستخدم مواد مُعادًا تدويرها في منتجاتها؛ حيث سبقتها "مايكروسوفت" في الإعلان عن إنتاج "فأرة" مُصَنّعة بنسبة 20% من البلاستيك المعاد تدويره.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,466
142 مليون ..

142 مليون ..

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