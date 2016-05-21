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أسرة "عبدالرحيم" يناشدون البحث عنه بعدما فُقد أثناء أداء العمرة مع والده بمكة

اختفى منذ 5 أيام ولم يعثر له على أثر .. ويعاني اعتلالات نفسية

تكثف الأجهزة الأمنية بمكة المكرمة، وذوو المفقود الشاب سعيد عبدالرحيم الجهني - 25 عامًا – البحث عنه، بعد أن سافر من ينبع مع والده لمكة المكرمة لأداء العمرة قبل خمسة أيام وفقد بعدها ولم يعثر له على أثر.

وناشدت أسرة المفقود "الجهني" كل من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الأرقام التالية :

0561119249- 0547010774

وأكدوا أنه تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، ولم يتم العثور عليه، منوهين بأن "عبدالرحيم" يعاني اعتلالات نفسية .

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أسرة "عبدالرحيم" يناشدون البحث عنه بعدما فُقد أثناء أداء العمرة مع والده بمكة
سبق

تكثف الأجهزة الأمنية بمكة المكرمة، وذوو المفقود الشاب سعيد عبدالرحيم الجهني - 25 عامًا – البحث عنه، بعد أن سافر من ينبع مع والده لمكة المكرمة لأداء العمرة قبل خمسة أيام وفقد بعدها ولم يعثر له على أثر.

وناشدت أسرة المفقود "الجهني" كل من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الأرقام التالية :

0561119249- 0547010774

وأكدوا أنه تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، ولم يتم العثور عليه، منوهين بأن "عبدالرحيم" يعاني اعتلالات نفسية .

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
01:39 AM

أسرة "عبدالرحيم" يناشدون البحث عنه بعدما فُقد أثناء أداء العمرة مع والده بمكة

اختفى منذ 5 أيام ولم يعثر له على أثر .. ويعاني اعتلالات نفسية

A A A
سعود الدعجاني - مكة المكرمة
2
27,819

تكثف الأجهزة الأمنية بمكة المكرمة، وذوو المفقود الشاب سعيد عبدالرحيم الجهني - 25 عامًا – البحث عنه، بعد أن سافر من ينبع مع والده لمكة المكرمة لأداء العمرة قبل خمسة أيام وفقد بعدها ولم يعثر له على أثر.

وناشدت أسرة المفقود "الجهني" كل من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الأرقام التالية :

0561119249- 0547010774

وأكدوا أنه تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، ولم يتم العثور عليه، منوهين بأن "عبدالرحيم" يعاني اعتلالات نفسية .

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

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31.1 مليار ..

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