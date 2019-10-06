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"لتبقى" تنصح المواطنين والمقيمين بقراءة "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" قبل الشراء

المرشد الموثوق في اختيار الأفضل

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.
وتهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر الأجهزة الكهربائية (أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والإضاءة) بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.
وشدد على أهمية تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك كونه المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.
وطالبت المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" وما تضمه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة بين المنتجات أمراً سهلاً.
وقالت "كفاءة": من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية يمكن للمستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.
وقالت إنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لتبقى" تنصح المواطنين والمقيمين بقراءة "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" قبل الشراء
سبق

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.
وتهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر الأجهزة الكهربائية (أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والإضاءة) بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.
وشدد على أهمية تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك كونه المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.
وطالبت المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" وما تضمه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة بين المنتجات أمراً سهلاً.
وقالت "كفاءة": من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية يمكن للمستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.
وقالت إنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
04:22 PM

"لتبقى" تنصح المواطنين والمقيمين بقراءة "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" قبل الشراء

المرشد الموثوق في اختيار الأفضل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.
وتهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر الأجهزة الكهربائية (أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والإضاءة) بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.
وشدد على أهمية تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك كونه المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.
وطالبت المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة" وما تضمه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة بين المنتجات أمراً سهلاً.
وقالت "كفاءة": من خلال تطبيق "تأكد" الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية يمكن للمستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.
وقالت إنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

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