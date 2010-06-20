وأضاف عبر حسابه في تويتر: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي، الحوثي اليوم هو العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن.

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ إن تدمير التحالف العربي سبع عشرة مسيّرة حوثية تستهدف المدنيين السعوديين يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحلّ السياسي.

قرقاش: تدمير التحالف 17 مسيّرة حوثية يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-20 قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ إن تدمير التحالف العربي سبع عشرة مسيّرة حوثية تستهدف المدنيين السعوديين يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحلّ السياسي. وأضاف عبر حسابه في تويتر: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي، الحوثي اليوم هو العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 10:53 AM

قرقاش: تدمير التحالف 17 مسيّرة حوثية يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار قال: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي





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قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ إن تدمير التحالف العربي سبع عشرة مسيّرة حوثية تستهدف المدنيين السعوديين يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحلّ السياسي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي، الحوثي اليوم هو العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن.