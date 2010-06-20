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قرقاش: تدمير التحالف 17 مسيّرة حوثية يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار

قال: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ إن تدمير التحالف العربي سبع عشرة مسيّرة حوثية تستهدف المدنيين السعوديين يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحلّ السياسي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي، الحوثي اليوم هو العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن.

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قرقاش: تدمير التحالف 17 مسيّرة حوثية يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار
سبق

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ إن تدمير التحالف العربي سبع عشرة مسيّرة حوثية تستهدف المدنيين السعوديين يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحلّ السياسي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي، الحوثي اليوم هو العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
10:53 AM

قرقاش: تدمير التحالف 17 مسيّرة حوثية يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار

قال: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ إن تدمير التحالف العربي سبع عشرة مسيّرة حوثية تستهدف المدنيين السعوديين يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحلّ السياسي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي، الحوثي اليوم هو العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن.

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