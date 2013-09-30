للاطلاع على جدول مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2020-2021 عبر الرابط التالي: spl.com.sa/system/files/MBSLEAGUE_2.pdf

ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة الأولى ستنطلق في السبت الموافق 17 من أكتوبر المقبل.

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-29 أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة الأولى ستنطلق في السبت الموافق 17 من أكتوبر المقبل. للاطلاع على جدول مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2020-2021 عبر الرابط التالي: spl.com.sa/system/files/MBSLEAGUE_2.pdf

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 11:55 PM

لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021 الانطلاقة في 17 أكتوبر المقبل





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أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة الأولى ستنطلق في السبت الموافق 17 من أكتوبر المقبل.

للاطلاع على جدول مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2020-2021 عبر الرابط التالي: spl.com.sa/system/files/MBSLEAGUE_2.pdf