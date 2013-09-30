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لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021

الانطلاقة في 17 أكتوبر المقبل

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة الأولى ستنطلق في السبت الموافق 17 من أكتوبر المقبل.

للاطلاع على جدول مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2020-2021 عبر الرابط التالي: spl.com.sa/system/files/MBSLEAGUE_2.pdf

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021
سبق

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة الأولى ستنطلق في السبت الموافق 17 من أكتوبر المقبل.

للاطلاع على جدول مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2020-2021 عبر الرابط التالي: spl.com.sa/system/files/MBSLEAGUE_2.pdf

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
11:55 PM

لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021

الانطلاقة في 17 أكتوبر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة الأولى ستنطلق في السبت الموافق 17 من أكتوبر المقبل.

للاطلاع على جدول مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2020-2021 عبر الرابط التالي: spl.com.sa/system/files/MBSLEAGUE_2.pdf

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