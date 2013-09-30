لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021
الانطلاقة في 17 أكتوبر المقبل
أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة الأولى ستنطلق في السبت الموافق 17 من أكتوبر المقبل.
للاطلاع على جدول مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2020-2021 عبر الرابط التالي: spl.com.sa/system/files/MBSLEAGUE_2.pdf
لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-29
أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة الأولى ستنطلق في السبت الموافق 17 من أكتوبر المقبل.
للاطلاع على جدول مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2020-2021 عبر الرابط التالي: spl.com.sa/system/files/MBSLEAGUE_2.pdf
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
11:55 PM
لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021
الانطلاقة في 17 أكتوبر المقبل
أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة الأولى ستنطلق في السبت الموافق 17 من أكتوبر المقبل.
للاطلاع على جدول مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2020-2021 عبر الرابط التالي: spl.com.sa/system/files/MBSLEAGUE_2.pdf