"ماجد عبدالله": تلقيت اتصالاً من رئيس هيئة الرياضة بشأن استقبال الملك للرياضيين

قال: تفهمت منه أن المنسق اتصل بي لكن لم انتبه لعدم معرفتي بالرقم

قال ماجد عبدالله لاعب المنتخب السعودي ونادي "النصر" سابقًا، عبر تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر: تلقيت اتصالاً من الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة، غمرني بمحبته وتقديره، وتفهمت منه أنه تم الاتصال من قِبل المنسق بهاتفي، لكن لم انتبه للاتصال لعدم معرفتي بالرقم، أشكر للأمير عبد العزيز اتصاله، وما وجدته من تقدير شخصي ومحبة أسعدتني ودعواتي بالتوفيق للجميع".

وأردف"ماجد عبدالله" في تغريدته: "أشكر أخي الغالي رجاء الله السلمي على اتصاله واهتمامه وحرصه، وهذا يدل على احترافيته في العمل، وأتمنى له التوفيق".

وكان لاعب المنتخب السعودي ونادي "النصر" سابقًا، قد أبدى استغرابه من عدم دعوته لتلك المناسبة الغالية، ليتشرف بالوقوف بين يدي مقام الملك سلمان والسلام عليه.

وأوضح عبر حسابه بـ"تويتر": "كان استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين اليوم دليلاً على ما يوليه - حفظه الله- من اهتمام كبير بأبنائه الرياضيين، وهو ما دفع برياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل".

وأضاف: "أستغرب عدم دعوتي لهذه المناسبة الغالية، لأتشرف بالوقوف بين يدي مقامه الكريم والسلام عليه".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود استقبل في قصر السلام بجدة اليوم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.