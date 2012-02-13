عنيزة.. استمرار أعمال البناء بمخطط "آفاق الصفا"

يشهد حركة بناء عالية من قبل المواطنين المستفيدين

يشهد مخطط "آفاق الصفا" السكني الواقع بمحافظة عنيزة حركة بناء عالية من قبل المواطنين المستفيدين، وذلك بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ حيث أسهم الموقع المُميز للمخطط واكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات في حجزه بالكامل خلال أيام من طرحه؛ مما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.



ويقع مُخطط "آفاق الصفا" شمال شرق محافظة عنيزة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط أكثر من 1.2 مليون م2، ويُوفّر 1108 أراضٍ سكنية بمتوسط مساحات تبلغ 500 م2 للأرض، ويُعد نموذجًا مثاليًا للمخططات السكنية المُتكاملة؛ لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، إضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.



وكان برنامج "سكني" أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في جميع مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تُسهل إجراءات المواطنين المُستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية مثل اختيار التصاميم النموذجية بالشراكة مع نخبة من المصممين المعماريين السعوديين عبر منصة "سكني".



ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في برنامج سكني زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج، ثم اختيار "الحلول السكنية"، ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط: https://sakani.housing.sa/plans-map ، واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيًا؛ تمهيدًا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.



وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ مما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030؛ وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.