النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عنيزة.. استمرار أعمال البناء بمخطط "آفاق الصفا"

يشهد حركة بناء عالية من قبل المواطنين المستفيدين

يشهد مخطط "آفاق الصفا" السكني الواقع بمحافظة عنيزة حركة بناء عالية من قبل المواطنين المستفيدين، وذلك بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ حيث أسهم الموقع المُميز للمخطط واكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات في حجزه بالكامل خلال أيام من طرحه؛ مما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.


ويقع مُخطط "آفاق الصفا" شمال شرق محافظة عنيزة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط أكثر من 1.2 مليون م2، ويُوفّر 1108 أراضٍ سكنية بمتوسط مساحات تبلغ 500 م2 للأرض، ويُعد نموذجًا مثاليًا للمخططات السكنية المُتكاملة؛ لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، إضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وكان برنامج "سكني" أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في جميع مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تُسهل إجراءات المواطنين المُستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية مثل اختيار التصاميم النموذجية بالشراكة مع نخبة من المصممين المعماريين السعوديين عبر منصة "سكني".

ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في برنامج سكني زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج، ثم اختيار "الحلول السكنية"، ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط: https://sakani.housing.sa/plans-map ، واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيًا؛ تمهيدًا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ مما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030؛ وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عنيزة.. استمرار أعمال البناء بمخطط "آفاق الصفا"
سبق

يشهد مخطط "آفاق الصفا" السكني الواقع بمحافظة عنيزة حركة بناء عالية من قبل المواطنين المستفيدين، وذلك بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ حيث أسهم الموقع المُميز للمخطط واكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات في حجزه بالكامل خلال أيام من طرحه؛ مما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.


ويقع مُخطط "آفاق الصفا" شمال شرق محافظة عنيزة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط أكثر من 1.2 مليون م2، ويُوفّر 1108 أراضٍ سكنية بمتوسط مساحات تبلغ 500 م2 للأرض، ويُعد نموذجًا مثاليًا للمخططات السكنية المُتكاملة؛ لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، إضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وكان برنامج "سكني" أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في جميع مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تُسهل إجراءات المواطنين المُستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية مثل اختيار التصاميم النموذجية بالشراكة مع نخبة من المصممين المعماريين السعوديين عبر منصة "سكني".

ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في برنامج سكني زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج، ثم اختيار "الحلول السكنية"، ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط: https://sakani.housing.sa/plans-map ، واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيًا؛ تمهيدًا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ مما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030؛ وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
04:42 PM

عنيزة.. استمرار أعمال البناء بمخطط "آفاق الصفا"

يشهد حركة بناء عالية من قبل المواطنين المستفيدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
613

يشهد مخطط "آفاق الصفا" السكني الواقع بمحافظة عنيزة حركة بناء عالية من قبل المواطنين المستفيدين، وذلك بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ حيث أسهم الموقع المُميز للمخطط واكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات في حجزه بالكامل خلال أيام من طرحه؛ مما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.


ويقع مُخطط "آفاق الصفا" شمال شرق محافظة عنيزة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط أكثر من 1.2 مليون م2، ويُوفّر 1108 أراضٍ سكنية بمتوسط مساحات تبلغ 500 م2 للأرض، ويُعد نموذجًا مثاليًا للمخططات السكنية المُتكاملة؛ لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، إضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وكان برنامج "سكني" أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في جميع مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تُسهل إجراءات المواطنين المُستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية مثل اختيار التصاميم النموذجية بالشراكة مع نخبة من المصممين المعماريين السعوديين عبر منصة "سكني".

ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في برنامج سكني زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج، ثم اختيار "الحلول السكنية"، ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط: https://sakani.housing.sa/plans-map ، واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيًا؛ تمهيدًا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ مما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030؛ وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,848
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,434
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,104
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,103

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة