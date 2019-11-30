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الأخضر السعودي يعبر البحرين وينعش آماله من جديد

في خليجي 24.. لصالح المجموعة الثانية

أنعش المنتخب السعودي الأول لكرة القدم آماله من جديد في بطولة كأس الخليج 24، وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي ( الجولة الثانية - المجموعة الثانية) بعد أن كسب نظيره البحرين 2/0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

بهذه النتيجة حل الأخضر ثالثًا بـثلاث نقاط والبحرين رابعًا بنقطة واحدة.

ظهر الشوط الأول بمستوى فني جيد، وسيطر الأخضر على أغلب الفترات، حتى الدقيقة 29 التي شهدت الهدف السعودي الأول عن طريق تسديدة قوية من خارج الصندوق البحريني للاعب عبدالله الحمدان على يمين الحارس حمد الدوسري، فيما ضلت تسديدة سالم الدوسري طريقها عند الدقيقة 40 .

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 52 تكفل القائم البحريني بالتصدي لتسديدة سالم الدوسري، لكن المدافع محمد الخبراني عوض تلك الفرصة الضائعة من خلال رأسية جميلة عند الدقيقة 59 من ركلة زاوية وصلته من ياسر الشهراني، استقرت داخل الشباك كهدف ثانٍ للأخضر.

وعند الدقيقة 86 تصدى حارس البحرين لتسديدة سالم الدوسري بصعوبة محولاً الكرة لركلة زاوية لم يستفد منها الأخضر.

كأس الخليج العربي 24 خليجي 24 المنتخب السعودي الأخضر السعودي المنتخب البحريني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر السعودي يعبر البحرين وينعش آماله من جديد
سبق

أنعش المنتخب السعودي الأول لكرة القدم آماله من جديد في بطولة كأس الخليج 24، وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي ( الجولة الثانية - المجموعة الثانية) بعد أن كسب نظيره البحرين 2/0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

بهذه النتيجة حل الأخضر ثالثًا بـثلاث نقاط والبحرين رابعًا بنقطة واحدة.

ظهر الشوط الأول بمستوى فني جيد، وسيطر الأخضر على أغلب الفترات، حتى الدقيقة 29 التي شهدت الهدف السعودي الأول عن طريق تسديدة قوية من خارج الصندوق البحريني للاعب عبدالله الحمدان على يمين الحارس حمد الدوسري، فيما ضلت تسديدة سالم الدوسري طريقها عند الدقيقة 40 .

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 52 تكفل القائم البحريني بالتصدي لتسديدة سالم الدوسري، لكن المدافع محمد الخبراني عوض تلك الفرصة الضائعة من خلال رأسية جميلة عند الدقيقة 59 من ركلة زاوية وصلته من ياسر الشهراني، استقرت داخل الشباك كهدف ثانٍ للأخضر.

وعند الدقيقة 86 تصدى حارس البحرين لتسديدة سالم الدوسري بصعوبة محولاً الكرة لركلة زاوية لم يستفد منها الأخضر.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
10:10 PM

الأخضر السعودي يعبر البحرين وينعش آماله من جديد

في خليجي 24.. لصالح المجموعة الثانية

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
2,896

أنعش المنتخب السعودي الأول لكرة القدم آماله من جديد في بطولة كأس الخليج 24، وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي ( الجولة الثانية - المجموعة الثانية) بعد أن كسب نظيره البحرين 2/0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

بهذه النتيجة حل الأخضر ثالثًا بـثلاث نقاط والبحرين رابعًا بنقطة واحدة.

ظهر الشوط الأول بمستوى فني جيد، وسيطر الأخضر على أغلب الفترات، حتى الدقيقة 29 التي شهدت الهدف السعودي الأول عن طريق تسديدة قوية من خارج الصندوق البحريني للاعب عبدالله الحمدان على يمين الحارس حمد الدوسري، فيما ضلت تسديدة سالم الدوسري طريقها عند الدقيقة 40 .

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 52 تكفل القائم البحريني بالتصدي لتسديدة سالم الدوسري، لكن المدافع محمد الخبراني عوض تلك الفرصة الضائعة من خلال رأسية جميلة عند الدقيقة 59 من ركلة زاوية وصلته من ياسر الشهراني، استقرت داخل الشباك كهدف ثانٍ للأخضر.

وعند الدقيقة 86 تصدى حارس البحرين لتسديدة سالم الدوسري بصعوبة محولاً الكرة لركلة زاوية لم يستفد منها الأخضر.

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