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من قمة جبال الحشر.. "جامعة جازان" توفر لقاحات كورونا بالقرى النائية

يهدف لتوسيع نطاق المناعة المجتمعية وتحقيق العودة الآمنة لمنسوبي التعليم بالمنطقة

في الوقت الذي تحرص فيه المملكة على زيادة نسبة الحصانة المجتمعية لكافة شرائح المجتمع وتخفيفًا للمشقة على المواطنين في كل القرى والهجر في قمم الجبال، وفّرت جامعة جازان عددًا من المراكز المتنقلة لتقديم لقاحات فيروس كورونا بقمة جبال الحشر، بالإضافة إلى زيارات منزلية لتقديم اللقاحات للعجزة الذين لا يملكون وسائل نقل.

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، أن إطلاق المراكز المتنقلة يأتي ضمن الحملة الوطنية لتحصين أفراد المجتمع بلقاح كورونا؛ وانطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع بمتابعة ودعم من رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

وبيّن الدكتور "آل عيسى" أن زيادة عدد مراكز اللقاح المتنقلة إلى 53 مركزًا بمختلف مدارس التعليم في محافظات المنطقة؛ يهدف إلى توسيع نطاق المناعة المجتمعية وتحقيق العودة الآمنة لمنسوبي التعليم بالمنطقة؛ مشيرًا إلى أنها تستقبل الطلاب خلال الفترة المسائية من 3 عصرًا وحتى 10 مساءً.

يُذكر أن مركز لقاحات كورونا بمقر المستشفى الجامعي يوفر 106 عيادات، ويقدم خدماته لكافة أفراد المجتمع ولمنسوبي الجامعة ولطلبة التعليم العام من خلال مسارات خاصة لتلقي اللقاح بكل يسر وسهولة.

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من قمة جبال الحشر.. "جامعة جازان" توفر لقاحات كورونا بالقرى النائية
سبق

في الوقت الذي تحرص فيه المملكة على زيادة نسبة الحصانة المجتمعية لكافة شرائح المجتمع وتخفيفًا للمشقة على المواطنين في كل القرى والهجر في قمم الجبال، وفّرت جامعة جازان عددًا من المراكز المتنقلة لتقديم لقاحات فيروس كورونا بقمة جبال الحشر، بالإضافة إلى زيارات منزلية لتقديم اللقاحات للعجزة الذين لا يملكون وسائل نقل.

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، أن إطلاق المراكز المتنقلة يأتي ضمن الحملة الوطنية لتحصين أفراد المجتمع بلقاح كورونا؛ وانطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع بمتابعة ودعم من رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

وبيّن الدكتور "آل عيسى" أن زيادة عدد مراكز اللقاح المتنقلة إلى 53 مركزًا بمختلف مدارس التعليم في محافظات المنطقة؛ يهدف إلى توسيع نطاق المناعة المجتمعية وتحقيق العودة الآمنة لمنسوبي التعليم بالمنطقة؛ مشيرًا إلى أنها تستقبل الطلاب خلال الفترة المسائية من 3 عصرًا وحتى 10 مساءً.

يُذكر أن مركز لقاحات كورونا بمقر المستشفى الجامعي يوفر 106 عيادات، ويقدم خدماته لكافة أفراد المجتمع ولمنسوبي الجامعة ولطلبة التعليم العام من خلال مسارات خاصة لتلقي اللقاح بكل يسر وسهولة.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
11:30 AM
اخر تعديل
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
12:59 PM

من قمة جبال الحشر.. "جامعة جازان" توفر لقاحات كورونا بالقرى النائية

يهدف لتوسيع نطاق المناعة المجتمعية وتحقيق العودة الآمنة لمنسوبي التعليم بالمنطقة

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فهد كاملي - جازان
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في الوقت الذي تحرص فيه المملكة على زيادة نسبة الحصانة المجتمعية لكافة شرائح المجتمع وتخفيفًا للمشقة على المواطنين في كل القرى والهجر في قمم الجبال، وفّرت جامعة جازان عددًا من المراكز المتنقلة لتقديم لقاحات فيروس كورونا بقمة جبال الحشر، بالإضافة إلى زيارات منزلية لتقديم اللقاحات للعجزة الذين لا يملكون وسائل نقل.

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، أن إطلاق المراكز المتنقلة يأتي ضمن الحملة الوطنية لتحصين أفراد المجتمع بلقاح كورونا؛ وانطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع بمتابعة ودعم من رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

وبيّن الدكتور "آل عيسى" أن زيادة عدد مراكز اللقاح المتنقلة إلى 53 مركزًا بمختلف مدارس التعليم في محافظات المنطقة؛ يهدف إلى توسيع نطاق المناعة المجتمعية وتحقيق العودة الآمنة لمنسوبي التعليم بالمنطقة؛ مشيرًا إلى أنها تستقبل الطلاب خلال الفترة المسائية من 3 عصرًا وحتى 10 مساءً.

يُذكر أن مركز لقاحات كورونا بمقر المستشفى الجامعي يوفر 106 عيادات، ويقدم خدماته لكافة أفراد المجتمع ولمنسوبي الجامعة ولطلبة التعليم العام من خلال مسارات خاصة لتلقي اللقاح بكل يسر وسهولة.

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