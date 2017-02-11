النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زيارة لقيت صدىً .. أمير عسير يقف على موقع "طائرة الهبوط الاضطراري"

وصل بعد الحادث بساعات قليلة وتابع ميدانياً في رسالة نموذجية للمسؤولين

وصل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، إلى محافظة المجاردة؛ للوقوف على موقع هبوط طائرة الرش اضطرارياً التي فُقد كابتنها -سوداني الجنسية- قرابة 16 ساعة وعُثر عليه في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة، وهو بصحة جيدة، وتمّ نقله للمستشفى للاطمئنان على صحته.

زيارة الأمير للموقع بعد الحادثة بساعات قليلة لقيت صدىً كبيراً في المنطقة، عبّرت عن نموذج المسؤول الذي يتابع ميدانياً، وحملت رسالة للمسؤولين.

الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير محافظة المجاردة هبوط طائرة الرش اضطرارياً

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
زيارة لقيت صدىً .. أمير عسير يقف على موقع "طائرة الهبوط الاضطراري"
سبق

وصل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، إلى محافظة المجاردة؛ للوقوف على موقع هبوط طائرة الرش اضطرارياً التي فُقد كابتنها -سوداني الجنسية- قرابة 16 ساعة وعُثر عليه في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة، وهو بصحة جيدة، وتمّ نقله للمستشفى للاطمئنان على صحته.

زيارة الأمير للموقع بعد الحادثة بساعات قليلة لقيت صدىً كبيراً في المنطقة، عبّرت عن نموذج المسؤول الذي يتابع ميدانياً، وحملت رسالة للمسؤولين.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
01:41 PM

زيارة لقيت صدىً .. أمير عسير يقف على موقع "طائرة الهبوط الاضطراري"

وصل بعد الحادث بساعات قليلة وتابع ميدانياً في رسالة نموذجية للمسؤولين

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
0
2,373

وصل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، إلى محافظة المجاردة؛ للوقوف على موقع هبوط طائرة الرش اضطرارياً التي فُقد كابتنها -سوداني الجنسية- قرابة 16 ساعة وعُثر عليه في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة، وهو بصحة جيدة، وتمّ نقله للمستشفى للاطمئنان على صحته.

زيارة الأمير للموقع بعد الحادثة بساعات قليلة لقيت صدىً كبيراً في المنطقة، عبّرت عن نموذج المسؤول الذي يتابع ميدانياً، وحملت رسالة للمسؤولين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,304
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,147
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,625

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة