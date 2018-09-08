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رافعين شعار التوحيد بالمملكة.. 5 فلبينيين يعتنقون الإسلام في جدة

بحضور عدد من العلماء ورجال الأعمال والفكر والأدب

أعلن 5 من الجنسية الفلبينية إسلامهم على يد الشيخ عبد العزيز التويجري في مجلس رجل الأعمال عبد المحسن الراجحي بحضور عدد من العلماء ورجال الأعمال والفكر والأدب.

وردد المسلمون الجدد نطق الشهادتين مع الشيخ التويجري الذي دعا الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يثبتهم على هذا الدين القويم منهجاً وسلوكاً وعبادة مشدداً على أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وأن عدد من يعتنق الإسلام في تزايد مستمر مبيناً أن الدين الإسلامي دين العدل والسلام والأمان .

من جانبه رحب رجل الأعمال عبد المحسن الراجحي بالمسلمين الجدد وبالشيخ التويجري داعياً الله تعالى أن يوفق الجميع من أجل رفع راية التوحيد وأن ينعم على هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين.

فيما قال المسلمون الجدد في حديثهم للمستشار الإعلامي عبد العزيز الانديجاني إن اعتناقهم الإسلام جاء لما وجدوه في المملكة العربية السعودية من أمن وأمان وصدق في حياتهم اليومية مؤكدين أن الدين الإسلامي دين الرحمة والنور والهداية لكل العالم .

وأضافوا أنهم حين اعتنقوا الإسلام وجدوا الطمأنينة والراحة النفسية خاصة في صلواتهم وحياتهم بعد أن كانت مظلمة لا نور فيها، معربين عن شكرهم وتقديرهم للراجحي، داعين الله أن يوفقهم لكل ما فيه خير للمسلمين.

وتمنى المسلمون الجدد أن يوفقهم الله لصيام رمضان القادم وأداء فريضة الحج، مشددين على أن المملكة توفر لكل ضيوف الرحمن خدمات جليلة لأداء مناسكهم الدينية في أقصى درجات الأمن والأمان والرفاهية.

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رافعين شعار التوحيد بالمملكة.. 5 فلبينيين يعتنقون الإسلام في جدة
سبق

أعلن 5 من الجنسية الفلبينية إسلامهم على يد الشيخ عبد العزيز التويجري في مجلس رجل الأعمال عبد المحسن الراجحي بحضور عدد من العلماء ورجال الأعمال والفكر والأدب.

وردد المسلمون الجدد نطق الشهادتين مع الشيخ التويجري الذي دعا الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يثبتهم على هذا الدين القويم منهجاً وسلوكاً وعبادة مشدداً على أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وأن عدد من يعتنق الإسلام في تزايد مستمر مبيناً أن الدين الإسلامي دين العدل والسلام والأمان .

من جانبه رحب رجل الأعمال عبد المحسن الراجحي بالمسلمين الجدد وبالشيخ التويجري داعياً الله تعالى أن يوفق الجميع من أجل رفع راية التوحيد وأن ينعم على هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين.

فيما قال المسلمون الجدد في حديثهم للمستشار الإعلامي عبد العزيز الانديجاني إن اعتناقهم الإسلام جاء لما وجدوه في المملكة العربية السعودية من أمن وأمان وصدق في حياتهم اليومية مؤكدين أن الدين الإسلامي دين الرحمة والنور والهداية لكل العالم .

وأضافوا أنهم حين اعتنقوا الإسلام وجدوا الطمأنينة والراحة النفسية خاصة في صلواتهم وحياتهم بعد أن كانت مظلمة لا نور فيها، معربين عن شكرهم وتقديرهم للراجحي، داعين الله أن يوفقهم لكل ما فيه خير للمسلمين.

وتمنى المسلمون الجدد أن يوفقهم الله لصيام رمضان القادم وأداء فريضة الحج، مشددين على أن المملكة توفر لكل ضيوف الرحمن خدمات جليلة لأداء مناسكهم الدينية في أقصى درجات الأمن والأمان والرفاهية.

08 سبتمبر 2018 - 28 ذو الحجة 1439
01:28 AM

رافعين شعار التوحيد بالمملكة.. 5 فلبينيين يعتنقون الإسلام في جدة

بحضور عدد من العلماء ورجال الأعمال والفكر والأدب

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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أعلن 5 من الجنسية الفلبينية إسلامهم على يد الشيخ عبد العزيز التويجري في مجلس رجل الأعمال عبد المحسن الراجحي بحضور عدد من العلماء ورجال الأعمال والفكر والأدب.

وردد المسلمون الجدد نطق الشهادتين مع الشيخ التويجري الذي دعا الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يثبتهم على هذا الدين القويم منهجاً وسلوكاً وعبادة مشدداً على أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وأن عدد من يعتنق الإسلام في تزايد مستمر مبيناً أن الدين الإسلامي دين العدل والسلام والأمان .

من جانبه رحب رجل الأعمال عبد المحسن الراجحي بالمسلمين الجدد وبالشيخ التويجري داعياً الله تعالى أن يوفق الجميع من أجل رفع راية التوحيد وأن ينعم على هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين.

فيما قال المسلمون الجدد في حديثهم للمستشار الإعلامي عبد العزيز الانديجاني إن اعتناقهم الإسلام جاء لما وجدوه في المملكة العربية السعودية من أمن وأمان وصدق في حياتهم اليومية مؤكدين أن الدين الإسلامي دين الرحمة والنور والهداية لكل العالم .

وأضافوا أنهم حين اعتنقوا الإسلام وجدوا الطمأنينة والراحة النفسية خاصة في صلواتهم وحياتهم بعد أن كانت مظلمة لا نور فيها، معربين عن شكرهم وتقديرهم للراجحي، داعين الله أن يوفقهم لكل ما فيه خير للمسلمين.

وتمنى المسلمون الجدد أن يوفقهم الله لصيام رمضان القادم وأداء فريضة الحج، مشددين على أن المملكة توفر لكل ضيوف الرحمن خدمات جليلة لأداء مناسكهم الدينية في أقصى درجات الأمن والأمان والرفاهية.

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