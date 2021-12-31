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رئاسة جنوب أفريقيا تعلن: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة الناجمة عن أوميكرون

قررت إلغاء فرض حظر التجوال الليلي

أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا تخفيف بعض القيود المرتبطة بكورونا، وقالت تجاوزنا على ما يبدو ذروة الموجة الرابعة الناجمة عن أوميكرون .

وقال مسؤولون حكوميون إن البلاد ربما تكون قد تجاوزت ذروة الموجة الرابعة من الإصابات بكوفيد-19.
بيان حكومي قال إنه على الرغم من قابلية متحور أوميكرون العالية لنقل الإصابة بين الأفراد، إلا أنه تسبب بمعدلات دخول أقل إلى المستشفيات مقارنة بالموجات السابقة، وأضاف أنه كان هناك "زيادة طفيفة" في عدد الوفيات.
المتحور الجديد - الذي أبلغت عنه جنوب أفريقيا لأول مرة الشهر الماضي - ينتشر بسرعة في أماكن أخرى من العالم، مما يؤدي إلى فرض قيود واسعة النطاق في دول عدة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من "تسونامي" من الإصابات جراء تفشي متحوري دلتا وأوميكرون اللذين يُمكنهما إرهاق الأنظمة الصحية.

فيروس كورونا الجديد

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رئاسة جنوب أفريقيا تعلن: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة الناجمة عن أوميكرون
سبق

أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا تخفيف بعض القيود المرتبطة بكورونا، وقالت تجاوزنا على ما يبدو ذروة الموجة الرابعة الناجمة عن أوميكرون .

وقال مسؤولون حكوميون إن البلاد ربما تكون قد تجاوزت ذروة الموجة الرابعة من الإصابات بكوفيد-19.
بيان حكومي قال إنه على الرغم من قابلية متحور أوميكرون العالية لنقل الإصابة بين الأفراد، إلا أنه تسبب بمعدلات دخول أقل إلى المستشفيات مقارنة بالموجات السابقة، وأضاف أنه كان هناك "زيادة طفيفة" في عدد الوفيات.
المتحور الجديد - الذي أبلغت عنه جنوب أفريقيا لأول مرة الشهر الماضي - ينتشر بسرعة في أماكن أخرى من العالم، مما يؤدي إلى فرض قيود واسعة النطاق في دول عدة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من "تسونامي" من الإصابات جراء تفشي متحوري دلتا وأوميكرون اللذين يُمكنهما إرهاق الأنظمة الصحية.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
01:07 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:25 AM

رئاسة جنوب أفريقيا تعلن: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة الناجمة عن أوميكرون

قررت إلغاء فرض حظر التجوال الليلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا تخفيف بعض القيود المرتبطة بكورونا، وقالت تجاوزنا على ما يبدو ذروة الموجة الرابعة الناجمة عن أوميكرون .

وقال مسؤولون حكوميون إن البلاد ربما تكون قد تجاوزت ذروة الموجة الرابعة من الإصابات بكوفيد-19.
بيان حكومي قال إنه على الرغم من قابلية متحور أوميكرون العالية لنقل الإصابة بين الأفراد، إلا أنه تسبب بمعدلات دخول أقل إلى المستشفيات مقارنة بالموجات السابقة، وأضاف أنه كان هناك "زيادة طفيفة" في عدد الوفيات.
المتحور الجديد - الذي أبلغت عنه جنوب أفريقيا لأول مرة الشهر الماضي - ينتشر بسرعة في أماكن أخرى من العالم، مما يؤدي إلى فرض قيود واسعة النطاق في دول عدة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من "تسونامي" من الإصابات جراء تفشي متحوري دلتا وأوميكرون اللذين يُمكنهما إرهاق الأنظمة الصحية.

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