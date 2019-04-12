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شاهد من تركيا.. فوضى وإطلاق نار بسبب تخبطات "أردوغان" مع أزمة كورونا

عدم توفير احتياجات المواطنين يُشعل فتيل الغضب بالتزامن مع حظر التجول

تداول مغردون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحالة من الفوضى التي شهدتها المدن التركية بعد إعلان حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان حظر التجوال بطريقة مفاجئة في 31 محافظة ابتداءً من منتصف ليلة الجمعة وحتى منتصف ليلة الأحد المقبل.

وأظهرت مقاطع الفيديو من بعض المدن التركية مشاجرات عنيفة بين الأتراك وإطلاق نار أمام محال البقالة بسبب نقص الغذاء وعدم توفير احتياجات المواطنين الأتراك بالتزامن مع حظر التجول.

فيروس كورونا الجديد

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شاهد من تركيا.. فوضى وإطلاق نار بسبب تخبطات "أردوغان" مع أزمة كورونا
سبق

تداول مغردون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحالة من الفوضى التي شهدتها المدن التركية بعد إعلان حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان حظر التجوال بطريقة مفاجئة في 31 محافظة ابتداءً من منتصف ليلة الجمعة وحتى منتصف ليلة الأحد المقبل.

وأظهرت مقاطع الفيديو من بعض المدن التركية مشاجرات عنيفة بين الأتراك وإطلاق نار أمام محال البقالة بسبب نقص الغذاء وعدم توفير احتياجات المواطنين الأتراك بالتزامن مع حظر التجول.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
01:56 AM

شاهد من تركيا.. فوضى وإطلاق نار بسبب تخبطات "أردوغان" مع أزمة كورونا

عدم توفير احتياجات المواطنين يُشعل فتيل الغضب بالتزامن مع حظر التجول

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حامد العلي - الرياض
0
2,358

تداول مغردون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحالة من الفوضى التي شهدتها المدن التركية بعد إعلان حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان حظر التجوال بطريقة مفاجئة في 31 محافظة ابتداءً من منتصف ليلة الجمعة وحتى منتصف ليلة الأحد المقبل.

وأظهرت مقاطع الفيديو من بعض المدن التركية مشاجرات عنيفة بين الأتراك وإطلاق نار أمام محال البقالة بسبب نقص الغذاء وعدم توفير احتياجات المواطنين الأتراك بالتزامن مع حظر التجول.

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