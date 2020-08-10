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"الجبير" يستعرض دعم العلاقات الثنائية مع وزير خارجية إستونيا

عبر اتصال هاتفي

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية إستونيا أورماس رينسالو.

وتناول الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.

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"الجبير" يستعرض دعم العلاقات الثنائية مع وزير خارجية إستونيا
سبق

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية إستونيا أورماس رينسالو.

وتناول الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
07:43 PM

"الجبير" يستعرض دعم العلاقات الثنائية مع وزير خارجية إستونيا

عبر اتصال هاتفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية إستونيا أورماس رينسالو.

وتناول الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.

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