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حملة تثقيفية زراعية وبيطرية لقريتي طفيل والسعدية بالليث

عبر قافلة .. إرشاد زراعي وإنشاء حديقة للشباب

تنطلق خلال الأسبوع المقبل، الحملة التثقيفية والبيطرية لقريتي طفيل والسعدية بالليث، برعاية الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع جمعية تنمية القرى الخيرية.

يأتي ذلك ضمن مشروع القرية النموذجية، وعلى إثر الاتفاقية التي تمت بين الجهتين أخيرًا؛ جمعية تنمية القرى، والإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، في سبيل تغذية القريتين ببرامج تأهيلية وتثقيفية للأهالي لمساندتهم لدفع عجلة التنمية في المنطقة.

وسيتم استهداف قريتي طفيل والسعدية خلال الأسبوع المقبل، بقافلة حكومية من بينها خدمات الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة، تتمثل في الإرشاد البيطري مع الكشف والتحصين - عيادة متنقلة - إلى جانب إرشاد زراعي مع فعالية تشجير لإنشاء حديقة وسط القرية تكون متنفسًا لشباب القرية.

يُذكر أن مشروع القرية النموذجية يهدف إلى رفع المستويات التعليمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية للقريتين والتوعية بأضرار المخدرات، حيث يقدر عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 6000 فرد قروي.

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حملة تثقيفية زراعية وبيطرية لقريتي طفيل والسعدية بالليث
سبق

تنطلق خلال الأسبوع المقبل، الحملة التثقيفية والبيطرية لقريتي طفيل والسعدية بالليث، برعاية الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع جمعية تنمية القرى الخيرية.

يأتي ذلك ضمن مشروع القرية النموذجية، وعلى إثر الاتفاقية التي تمت بين الجهتين أخيرًا؛ جمعية تنمية القرى، والإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، في سبيل تغذية القريتين ببرامج تأهيلية وتثقيفية للأهالي لمساندتهم لدفع عجلة التنمية في المنطقة.

وسيتم استهداف قريتي طفيل والسعدية خلال الأسبوع المقبل، بقافلة حكومية من بينها خدمات الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة، تتمثل في الإرشاد البيطري مع الكشف والتحصين - عيادة متنقلة - إلى جانب إرشاد زراعي مع فعالية تشجير لإنشاء حديقة وسط القرية تكون متنفسًا لشباب القرية.

يُذكر أن مشروع القرية النموذجية يهدف إلى رفع المستويات التعليمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية للقريتين والتوعية بأضرار المخدرات، حيث يقدر عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 6000 فرد قروي.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:12 AM

حملة تثقيفية زراعية وبيطرية لقريتي طفيل والسعدية بالليث

عبر قافلة .. إرشاد زراعي وإنشاء حديقة للشباب

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تنطلق خلال الأسبوع المقبل، الحملة التثقيفية والبيطرية لقريتي طفيل والسعدية بالليث، برعاية الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع جمعية تنمية القرى الخيرية.

يأتي ذلك ضمن مشروع القرية النموذجية، وعلى إثر الاتفاقية التي تمت بين الجهتين أخيرًا؛ جمعية تنمية القرى، والإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، في سبيل تغذية القريتين ببرامج تأهيلية وتثقيفية للأهالي لمساندتهم لدفع عجلة التنمية في المنطقة.

وسيتم استهداف قريتي طفيل والسعدية خلال الأسبوع المقبل، بقافلة حكومية من بينها خدمات الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة، تتمثل في الإرشاد البيطري مع الكشف والتحصين - عيادة متنقلة - إلى جانب إرشاد زراعي مع فعالية تشجير لإنشاء حديقة وسط القرية تكون متنفسًا لشباب القرية.

يُذكر أن مشروع القرية النموذجية يهدف إلى رفع المستويات التعليمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية للقريتين والتوعية بأضرار المخدرات، حيث يقدر عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 6000 فرد قروي.

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