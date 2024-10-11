روسيا تهدي السودان سفينة عسكرية لأغراض التدريب

"يوسف" اعتبرها إضافة لقدرات القوات البحرية

تسلَّمت قوات البحرية السودانية سفينة حربية هدية من روسيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" اليوم الأحد.

وأوضحت"سونا" أن قيادة القوات البحرية السودانية تسلَّمت أمس بقاعدة بورتسودان البحرية "فلمنجو" سفينة التدريب الحربية المهداة من جمهورية روسيا الاتحادية، وفقًا لـ "فرانس 24".

وأضافت بأن الخطوة تأتي في إطار التعاون العسكري المتطور بين الخرطوم وموسكو.

من ناحيته، اعتبر ممثل القوات البحرية السودانية، اللواء بحري مهندس حاج أحمد يوسف، أن السفينة تعد إضافة حقيقية لقدرات القوات البحرية، خاصة في مجال التدريب.

ولدى السودان ساحل مطل على البحر الأحمر، يمتد على مسافة تبلغ أكثر من 700 كيلومتر.