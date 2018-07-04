أمن جدة يطيح بمهشم كاميرا "ساهر" في إشارة حي الصفا

نشطاء التواصل الاجتماعي يتداولون مقطعًا له أثناء تنفيذ فعلته

أطاحت الجهات الأمنية بجدة بشخص، قام بتهشيم كاميرا الرصد الآلي ساهر عند إحدى الإشارات بحي الصفا بآلة حادة، وذلك بعد توثيق مقطع له تناقله نشطاء وهو يحمل الآلة ويقوم بتكسير جهاز الرصد.

وبعد أن انتهى من مهمته فرّ هاربًا، لكن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه.



