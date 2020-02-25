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الصين ليست بينهما .. "مركز وقاية" يحذّر من السفر إلى هاتين الدولتين

نصيحة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض التابع لوزارة الصحة

نصح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها؛ التابع لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المسافرين إلى اليابان وإيطاليا، بالتريث بعد تزايد انتشار فيروس كورونا القاتل بالدولتين وتسجيل حالات جديدة.

وطالب المركز في تغريدات على حسابه بـ "تويتر"، بضرورة عدم السفر إلا للضرورة القصوى تجنباً للمخاطر وحفاظاً على صحتهم.

وذكر المركز أنه "نظراً إلى استمرار ظهور حالات لفيروس كورونا في الدولتين وحرصاً على سلامة المواطنين، فإننا ننصح جميع المواطنين والمقيمين، بالتريث في السفر إلى الدولتين لغير الحاجة الماسة في الوقت الراهن؛ وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم".

المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصين ليست بينهما .. "مركز وقاية" يحذّر من السفر إلى هاتين الدولتين
سبق

نصح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها؛ التابع لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المسافرين إلى اليابان وإيطاليا، بالتريث بعد تزايد انتشار فيروس كورونا القاتل بالدولتين وتسجيل حالات جديدة.

وطالب المركز في تغريدات على حسابه بـ "تويتر"، بضرورة عدم السفر إلا للضرورة القصوى تجنباً للمخاطر وحفاظاً على صحتهم.

وذكر المركز أنه "نظراً إلى استمرار ظهور حالات لفيروس كورونا في الدولتين وحرصاً على سلامة المواطنين، فإننا ننصح جميع المواطنين والمقيمين، بالتريث في السفر إلى الدولتين لغير الحاجة الماسة في الوقت الراهن؛ وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم".

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
10:17 AM

الصين ليست بينهما .. "مركز وقاية" يحذّر من السفر إلى هاتين الدولتين

نصيحة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض التابع لوزارة الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نصح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها؛ التابع لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المسافرين إلى اليابان وإيطاليا، بالتريث بعد تزايد انتشار فيروس كورونا القاتل بالدولتين وتسجيل حالات جديدة.

وطالب المركز في تغريدات على حسابه بـ "تويتر"، بضرورة عدم السفر إلا للضرورة القصوى تجنباً للمخاطر وحفاظاً على صحتهم.

وذكر المركز أنه "نظراً إلى استمرار ظهور حالات لفيروس كورونا في الدولتين وحرصاً على سلامة المواطنين، فإننا ننصح جميع المواطنين والمقيمين، بالتريث في السفر إلى الدولتين لغير الحاجة الماسة في الوقت الراهن؛ وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم".

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