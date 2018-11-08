شاهد .. شلالات "الجحفة" بالقصب وواديَي "الهوبجة" و"المنحنى" بأشيقر

رصدها "الطويل" و"الفضل" فى تصوير جوي

وثق المصوران ثابت الفضل ومحمد الطويل فى تصوير جوي شلالات "الجحفة" بالقصب وواديَي "الهوبجة" و"المنحنى" بأشيقر، فيما تواصل هطول الأمطار اليوم الخميس على محافظات الوشم ومحافظات سدير والمراكز التابعة لها، جرى على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وكان المصور ثابت الفضل قد سجل بكاميرته الطائرة شلالات "الجحفة" في مدينة القصب شرق محافظة شقراء في منظر طبيعي خلاب.

فيما وثق المصور محمد الطويل جريان واديَي الهوبجة والمنحنى وهما يجريان شمال أشيقر؛ في منظر شد انتباه المتنزهين ومحبي البر.