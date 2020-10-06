النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

1261 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 46918

الفيروس أودى بحياة 10 مرضى

سجّل لبنان 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 46918 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 424 حالة، بعد تسجيل عشر حالات وفاة.

وأضاف أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 20590.

الرئيسية/ محطات

اعلان
1261 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 46918
سبق

سجّل لبنان 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 46918 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 424 حالة، بعد تسجيل عشر حالات وفاة.

وأضاف أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 20590.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
09:40 PM

1261 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 46918

الفيروس أودى بحياة 10 مرضى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
0
183

سجّل لبنان 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 46918 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 424 حالة، بعد تسجيل عشر حالات وفاة.

وأضاف أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 20590.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,311
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,534
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,152

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة