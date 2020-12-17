أفادت هيئة حقوق الإنسان وتحت عنوان "التحرش الجنسي بالأطفال" بأنه يعد إيذاءً أو إهمالاً تعرض الطفل إلى التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي، أو تعرضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه. ولفتت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم، إلى أنه يمكن الإبلاغ عن جريمة التحرش عبر تطبيق #كلنا_أمن @kamnapp.

هيئة حقوق الإنسان: الاستغلال الجنسي أو التحرش بالأطفال يعد إيذاءً أو إهمالاً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-17 أفادت هيئة حقوق الإنسان وتحت عنوان "التحرش الجنسي بالأطفال" بأنه يعد إيذاءً أو إهمالاً تعرض الطفل إلى التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي، أو تعرضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه.



ولفتت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم، إلى أنه يمكن الإبلاغ عن جريمة التحرش عبر تطبيق #كلنا_أمن @kamnapp.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442 10:46 AM

هيئة حقوق الإنسان: الاستغلال الجنسي أو التحرش بالأطفال يعد إيذاءً أو إهمالاً قالت: يمكن الإبلاغ عن الجريمة عبر تطبيق #كلنا_أمن





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أفادت هيئة حقوق الإنسان وتحت عنوان "التحرش الجنسي بالأطفال" بأنه يعد إيذاءً أو إهمالاً تعرض الطفل إلى التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي، أو تعرضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه.



ولفتت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم، إلى أنه يمكن الإبلاغ عن جريمة التحرش عبر تطبيق #كلنا_أمن @kamnapp.