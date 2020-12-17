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هيئة حقوق الإنسان: الاستغلال الجنسي أو التحرش بالأطفال يعد إيذاءً أو إهمالاً

قالت: يمكن الإبلاغ عن الجريمة عبر تطبيق  #كلنا_أمن

أفادت هيئة حقوق الإنسان وتحت عنوان "التحرش الجنسي بالأطفال" بأنه يعد إيذاءً أو إهمالاً تعرض الطفل إلى التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي، أو تعرضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه.

ولفتت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم، إلى أنه يمكن الإبلاغ عن جريمة التحرش عبر تطبيق #كلنا_أمن @kamnapp.

هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة حقوق الإنسان: الاستغلال الجنسي أو التحرش بالأطفال يعد إيذاءً أو إهمالاً
سبق

أفادت هيئة حقوق الإنسان وتحت عنوان "التحرش الجنسي بالأطفال" بأنه يعد إيذاءً أو إهمالاً تعرض الطفل إلى التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي، أو تعرضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه.

ولفتت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم، إلى أنه يمكن الإبلاغ عن جريمة التحرش عبر تطبيق #كلنا_أمن @kamnapp.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
10:46 AM

هيئة حقوق الإنسان: الاستغلال الجنسي أو التحرش بالأطفال يعد إيذاءً أو إهمالاً

قالت: يمكن الإبلاغ عن الجريمة عبر تطبيق  #كلنا_أمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت هيئة حقوق الإنسان وتحت عنوان "التحرش الجنسي بالأطفال" بأنه يعد إيذاءً أو إهمالاً تعرض الطفل إلى التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي، أو تعرضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه.

ولفتت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم، إلى أنه يمكن الإبلاغ عن جريمة التحرش عبر تطبيق #كلنا_أمن @kamnapp.

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