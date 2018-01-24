الحوثيون يستهدفون بالهاون مطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال في الحديدة

في جريمة جديدة تستهدف قوت ملايين اليمنيين فيما عمل الجيش على إخماد النيران

في جريمة جديدة تستهدف قوت ملايين اليمنيين، أقدمت مليشيات الحوثي اليوم على استهداف مطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال في مدينة الحديدة، فيما عملت قوات الجيش اليمني بدعم قوات التحالف على إخماد النيران.

وتفصيلاً؛ قال وزير الإعلام اليمني معمر الإيرياني في تغريدات له اليوم إن مليشيا الحوثي الإيرانية تستهدف مطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال في مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون، ما أدى إلى نشوب حريق كبير في أحد الصوامع التي تحتوي على كميات كبيرة من مادة القمح تكفي ثلاثة ملايين شخص ولمدة ثلاثة أشهر، وقوات الجيش بدعم من التحالف تحاول إخماد الحريق.

وقال: ندين ونستنكر بشدة هذا التصعيد الخطير من قبل المليشيا الحوثية، والذي جاء بعد يوم واحد من مغادرة المبعوث الدولي ورئيس فريق الرقابة الأممية صنعاء، ما يؤكد انقلابها الكامل على اتفاق السويد ومخرجاته ومضيها في تحدي الإرادة الدولية وجر الأوضاع نحو التصعيد دون اكتراث بالمعاناة الإنسانية.

وتابع: استهداف المليشيا الحوثية مطاحن البحر الأحمر يهدف لمنع زيارة كانت مقررة غداً لهيئة الأمم المتحدة للموقع، وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي بعد تعنت وفدهم في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الألغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية.