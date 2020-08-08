"السلمي" يرزق بـ"غيث"

رُزق سكرتير رئيس جامعة أم القرى بندر بن جبل السلمي بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "غيث".
فيما تلقى "السلمي" التهاني والتبريكات من أسرته وأصدقائه، متمنين أن يجعل الله مولوده من مواليد السعادة.
رُزق سكرتير رئيس جامعة أم القرى بندر بن جبل السلمي بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "غيث".
فيما تلقى "السلمي" التهاني والتبريكات من أسرته وأصدقائه، متمنين أن يجعل الله مولوده من مواليد السعادة.
رُزق سكرتير رئيس جامعة أم القرى بندر بن جبل السلمي بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "غيث".
فيما تلقى "السلمي" التهاني والتبريكات من أسرته وأصدقائه، متمنين أن يجعل الله مولوده من مواليد السعادة.
رُزق سكرتير رئيس جامعة أم القرى بندر بن جبل السلمي بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "غيث".
فيما تلقى "السلمي" التهاني والتبريكات من أسرته وأصدقائه، متمنين أن يجعل الله مولوده من مواليد السعادة.