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"السلمي" يرزق بـ"غيث"

رُزق سكرتير رئيس جامعة أم القرى بندر بن جبل السلمي بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "غيث".

فيما تلقى "السلمي" التهاني والتبريكات من أسرته وأصدقائه، متمنين أن يجعل الله مولوده من مواليد السعادة.

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"السلمي" يرزق بـ"غيث"
سبق

رُزق سكرتير رئيس جامعة أم القرى بندر بن جبل السلمي بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "غيث".

فيما تلقى "السلمي" التهاني والتبريكات من أسرته وأصدقائه، متمنين أن يجعل الله مولوده من مواليد السعادة.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
08:45 PM

"السلمي" يرزق بـ"غيث"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رُزق سكرتير رئيس جامعة أم القرى بندر بن جبل السلمي بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "غيث".

فيما تلقى "السلمي" التهاني والتبريكات من أسرته وأصدقائه، متمنين أن يجعل الله مولوده من مواليد السعادة.

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