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حملة تتواصل وإجراءات تُتخذ.. إزالة ٩٨٠٠ موقع مخالف شرق الرياض "صور"

شَمِلت "خيماً وحظائر ومسالخ".. عنوانها "التلوث البصري" والتنفيذ لبلدية الروضة

واصلت أمانة منطقة الرياض؛ ممثلة في بلدية الروضة، حملة إزالة التلوث البصري شرق الرياض.

وبلغ عدد المواقع المخالفة التي تم إزالتها منذ بدء الحملة ٩٨٠٠ موقع؛ منها ٣١٦٥ خيمة، و٣٠٧٥ غرفة جاهزة، و١٨٣٦ حظيرة مواشٍ، و٣١٨ مسلخاً عشوائياً، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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حملة تتواصل وإجراءات تُتخذ.. إزالة ٩٨٠٠ موقع مخالف شرق الرياض "صور"
سبق

واصلت أمانة منطقة الرياض؛ ممثلة في بلدية الروضة، حملة إزالة التلوث البصري شرق الرياض.

وبلغ عدد المواقع المخالفة التي تم إزالتها منذ بدء الحملة ٩٨٠٠ موقع؛ منها ٣١٦٥ خيمة، و٣٠٧٥ غرفة جاهزة، و١٨٣٦ حظيرة مواشٍ، و٣١٨ مسلخاً عشوائياً، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
09:39 AM

حملة تتواصل وإجراءات تُتخذ.. إزالة ٩٨٠٠ موقع مخالف شرق الرياض "صور"

شَمِلت "خيماً وحظائر ومسالخ".. عنوانها "التلوث البصري" والتنفيذ لبلدية الروضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,501

واصلت أمانة منطقة الرياض؛ ممثلة في بلدية الروضة، حملة إزالة التلوث البصري شرق الرياض.

وبلغ عدد المواقع المخالفة التي تم إزالتها منذ بدء الحملة ٩٨٠٠ موقع؛ منها ٣١٦٥ خيمة، و٣٠٧٥ غرفة جاهزة، و١٨٣٦ حظيرة مواشٍ، و٣١٨ مسلخاً عشوائياً، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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