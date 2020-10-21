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شاهد قصة بطولة "تكفى لا تتركني".. العريف "سليمان" ترك خوذته لإنقاذ "مشاري"

جازف لإخراجه من تحت أنقاض مجمع مواقف مجمع السعيد التجاري بالخُبر

جَسَّدَ العريف "سليمان بن أحمد الشهري" أصدق معاني الإقدام والشجاعة والتضحية التي يتمتع بها أبطال الدفاع المدني، وذلك بالتخلي عن خوذته لإنقاذ أحد المحتجزين من تحت أنقاض مجمع مواقف مجمع السعيد التجاري بمحافظة الخبر.

وفي التفاصيل التي يرويها طارق الغامدي مراسل قناة "الإخبارية" نقلاً عن المحتجز "مشاري" الذي يتلقى العلاج حالياً في أحد المستشفيات، وهو يعاني من إصابة بالحوض ووضعه حالياً مستقر؛ قال: لقد أطلقت نداء استغاثة "تكفى لا تتركني" بينما كنت أصارع البقاء تحت الأنقاض؛ إذ كنت أبعد عن الفتحة التي خرجت منها ما يقارب 7 أمتار! بينما كان السقف قريبا جداً من جسدي، لدرجة أنني كنت ألامس السقف بأنفي إذا رفعت رأسي.

وأضاف: في موقف إنساني ورجولي أعطاني العريف "سليمان" بطانية، وطلب مني تغطية نفسي بها؛ حتى لا أصاب بالجروح بينما يقوم بسحبي من تحت الأنقاض.

ولم يأبه العريف بالدفاع المدني سليمان الشهري، والحاصل على دورات متخصصة هذا المجال من داخل وخارج المملكة، لأي مخاطر تمنعه من التقدم لإنقاذ المحتجز؛ إذ اضطر للتخلي عن خوذته والواقي اللذين يحميانه، ثم بدأ بالتعامل مع الموقف الصعب والحرج والدقيق بشكل بطولي ومهني واحترافي، وبقي مع المحتجز ما يقارب 3 ساعات يتعامل مع الحدث.

وبعد التأكد من قطع التيار الكهربائي من قبل زملائه، وقطع السلك الكهربائي الذي كان يشكّل تهديداً على سلامة المحتجز تمكّن العريف "سليمان" من التقدم والتحرك إليه لأفضل نقطة ومسافة.

جدير بالذكر أن فرق الدفاع المدني بالخُبر تمكنت من انتشال جثة مقيم بنجلاديشي من تحت أنقاض مجمع مواقف مجمع السعيد التجاري بالمحافظة.

وقالت المديرية، عبر حسابها في "تويتر": انتشلت فرق البحث والإنقاذ بمدني الخُبر جثة مقيم بنجلاديشي من تحت أنقاض مواقف مجمع السعيد التجاري بالمحافظة.

وكان الدفاع المدني في الخُبر قد باشر، قبل يومين، حادث انهيار جزئياً لسقف مواقف أرضية بمجمع السعيد التجاري.

وقال الدفاع المدني حينها: إنه تم إنقاذ شخصين محتجزين، وما زالت أعمال البحث مستمرة، كما تم إخلاء جميع الموظفين في الشركات المجاورة في الموقع وفقاً لأنظمة السلامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد قصة بطولة "تكفى لا تتركني".. العريف "سليمان" ترك خوذته لإنقاذ "مشاري"
سبق

جَسَّدَ العريف "سليمان بن أحمد الشهري" أصدق معاني الإقدام والشجاعة والتضحية التي يتمتع بها أبطال الدفاع المدني، وذلك بالتخلي عن خوذته لإنقاذ أحد المحتجزين من تحت أنقاض مجمع مواقف مجمع السعيد التجاري بمحافظة الخبر.

وفي التفاصيل التي يرويها طارق الغامدي مراسل قناة "الإخبارية" نقلاً عن المحتجز "مشاري" الذي يتلقى العلاج حالياً في أحد المستشفيات، وهو يعاني من إصابة بالحوض ووضعه حالياً مستقر؛ قال: لقد أطلقت نداء استغاثة "تكفى لا تتركني" بينما كنت أصارع البقاء تحت الأنقاض؛ إذ كنت أبعد عن الفتحة التي خرجت منها ما يقارب 7 أمتار! بينما كان السقف قريبا جداً من جسدي، لدرجة أنني كنت ألامس السقف بأنفي إذا رفعت رأسي.

وأضاف: في موقف إنساني ورجولي أعطاني العريف "سليمان" بطانية، وطلب مني تغطية نفسي بها؛ حتى لا أصاب بالجروح بينما يقوم بسحبي من تحت الأنقاض.

ولم يأبه العريف بالدفاع المدني سليمان الشهري، والحاصل على دورات متخصصة هذا المجال من داخل وخارج المملكة، لأي مخاطر تمنعه من التقدم لإنقاذ المحتجز؛ إذ اضطر للتخلي عن خوذته والواقي اللذين يحميانه، ثم بدأ بالتعامل مع الموقف الصعب والحرج والدقيق بشكل بطولي ومهني واحترافي، وبقي مع المحتجز ما يقارب 3 ساعات يتعامل مع الحدث.

وبعد التأكد من قطع التيار الكهربائي من قبل زملائه، وقطع السلك الكهربائي الذي كان يشكّل تهديداً على سلامة المحتجز تمكّن العريف "سليمان" من التقدم والتحرك إليه لأفضل نقطة ومسافة.

جدير بالذكر أن فرق الدفاع المدني بالخُبر تمكنت من انتشال جثة مقيم بنجلاديشي من تحت أنقاض مجمع مواقف مجمع السعيد التجاري بالمحافظة.

وقالت المديرية، عبر حسابها في "تويتر": انتشلت فرق البحث والإنقاذ بمدني الخُبر جثة مقيم بنجلاديشي من تحت أنقاض مواقف مجمع السعيد التجاري بالمحافظة.

وكان الدفاع المدني في الخُبر قد باشر، قبل يومين، حادث انهيار جزئياً لسقف مواقف أرضية بمجمع السعيد التجاري.

وقال الدفاع المدني حينها: إنه تم إنقاذ شخصين محتجزين، وما زالت أعمال البحث مستمرة، كما تم إخلاء جميع الموظفين في الشركات المجاورة في الموقع وفقاً لأنظمة السلامة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
03:29 PM

شاهد قصة بطولة "تكفى لا تتركني".. العريف "سليمان" ترك خوذته لإنقاذ "مشاري"

جازف لإخراجه من تحت أنقاض مجمع مواقف مجمع السعيد التجاري بالخُبر

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عبدالحكيم شار - الرياض
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جَسَّدَ العريف "سليمان بن أحمد الشهري" أصدق معاني الإقدام والشجاعة والتضحية التي يتمتع بها أبطال الدفاع المدني، وذلك بالتخلي عن خوذته لإنقاذ أحد المحتجزين من تحت أنقاض مجمع مواقف مجمع السعيد التجاري بمحافظة الخبر.

وفي التفاصيل التي يرويها طارق الغامدي مراسل قناة "الإخبارية" نقلاً عن المحتجز "مشاري" الذي يتلقى العلاج حالياً في أحد المستشفيات، وهو يعاني من إصابة بالحوض ووضعه حالياً مستقر؛ قال: لقد أطلقت نداء استغاثة "تكفى لا تتركني" بينما كنت أصارع البقاء تحت الأنقاض؛ إذ كنت أبعد عن الفتحة التي خرجت منها ما يقارب 7 أمتار! بينما كان السقف قريبا جداً من جسدي، لدرجة أنني كنت ألامس السقف بأنفي إذا رفعت رأسي.

وأضاف: في موقف إنساني ورجولي أعطاني العريف "سليمان" بطانية، وطلب مني تغطية نفسي بها؛ حتى لا أصاب بالجروح بينما يقوم بسحبي من تحت الأنقاض.

ولم يأبه العريف بالدفاع المدني سليمان الشهري، والحاصل على دورات متخصصة هذا المجال من داخل وخارج المملكة، لأي مخاطر تمنعه من التقدم لإنقاذ المحتجز؛ إذ اضطر للتخلي عن خوذته والواقي اللذين يحميانه، ثم بدأ بالتعامل مع الموقف الصعب والحرج والدقيق بشكل بطولي ومهني واحترافي، وبقي مع المحتجز ما يقارب 3 ساعات يتعامل مع الحدث.

وبعد التأكد من قطع التيار الكهربائي من قبل زملائه، وقطع السلك الكهربائي الذي كان يشكّل تهديداً على سلامة المحتجز تمكّن العريف "سليمان" من التقدم والتحرك إليه لأفضل نقطة ومسافة.

جدير بالذكر أن فرق الدفاع المدني بالخُبر تمكنت من انتشال جثة مقيم بنجلاديشي من تحت أنقاض مجمع مواقف مجمع السعيد التجاري بالمحافظة.

وقالت المديرية، عبر حسابها في "تويتر": انتشلت فرق البحث والإنقاذ بمدني الخُبر جثة مقيم بنجلاديشي من تحت أنقاض مواقف مجمع السعيد التجاري بالمحافظة.

وكان الدفاع المدني في الخُبر قد باشر، قبل يومين، حادث انهيار جزئياً لسقف مواقف أرضية بمجمع السعيد التجاري.

وقال الدفاع المدني حينها: إنه تم إنقاذ شخصين محتجزين، وما زالت أعمال البحث مستمرة، كما تم إخلاء جميع الموظفين في الشركات المجاورة في الموقع وفقاً لأنظمة السلامة.

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