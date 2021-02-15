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"الصحة": تسجيل 314 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يعلن ظهور سلالة كورونا الجديدة على أراضيه

وزير الصحة: وفّرنا جميع الإمكانيات لمواجهة الجائحة

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الاثنين، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "الوزارة وفرت جميع الإمكانيات لمواجهة جائحة كورونا الجديدة".

وأضاف: "ندعو المواطنين للحذر الشديد بعد ظهور السلالة الجديدة، وتسجيل حالات لدى بعض الأطفال".

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق يعلن ظهور سلالة كورونا الجديدة على أراضيه
سبق

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الاثنين، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "الوزارة وفرت جميع الإمكانيات لمواجهة جائحة كورونا الجديدة".

وأضاف: "ندعو المواطنين للحذر الشديد بعد ظهور السلالة الجديدة، وتسجيل حالات لدى بعض الأطفال".

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
02:58 PM

العراق يعلن ظهور سلالة كورونا الجديدة على أراضيه

وزير الصحة: وفّرنا جميع الإمكانيات لمواجهة الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الاثنين، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "الوزارة وفرت جميع الإمكانيات لمواجهة جائحة كورونا الجديدة".

وأضاف: "ندعو المواطنين للحذر الشديد بعد ظهور السلالة الجديدة، وتسجيل حالات لدى بعض الأطفال".

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