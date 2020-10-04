النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 511 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأمطار تواعد الباحة.. و"المدني": ابتعدوا عن مجاري السيول

مصحوبة بنشاط في الرياح وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: الحجرة والمخواة والمندق وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأمطار تواعد الباحة.. و"المدني": ابتعدوا عن مجاري السيول
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: الحجرة والمخواة والمندق وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
01:01 PM

الأمطار تواعد الباحة.. و"المدني": ابتعدوا عن مجاري السيول

مصحوبة بنشاط في الرياح وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
918

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: الحجرة والمخواة والمندق وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,607
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,262
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,415
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,093

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة