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"الصحة" تعلن تسجيل 1492 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1469 إصابة

بعد تزايد إصابات "كورونا".. باريس تلزم باستعمال الكمامة في الأماكن المزدحمة

يطبق القرار الاثنين على البالغين 11 عاماً فأكثر

أعلنت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم (السبت)، أن وضع كمامة سيكون أمرا إجبارياً في المناطق المزدحمة من العاصمة، اعتباراً من بعد غدٍ مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وذكرت سلطات باريس في بيان نقلته "رويترز"، أن هذا الأمر يسري على كل من يبلغ عمره 11 عاما فأكثر.

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بعد تزايد إصابات "كورونا".. باريس تلزم باستعمال الكمامة في الأماكن المزدحمة
سبق

أعلنت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم (السبت)، أن وضع كمامة سيكون أمرا إجبارياً في المناطق المزدحمة من العاصمة، اعتباراً من بعد غدٍ مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وذكرت سلطات باريس في بيان نقلته "رويترز"، أن هذا الأمر يسري على كل من يبلغ عمره 11 عاما فأكثر.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
07:31 PM

بعد تزايد إصابات "كورونا".. باريس تلزم باستعمال الكمامة في الأماكن المزدحمة

يطبق القرار الاثنين على البالغين 11 عاماً فأكثر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم (السبت)، أن وضع كمامة سيكون أمرا إجبارياً في المناطق المزدحمة من العاصمة، اعتباراً من بعد غدٍ مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وذكرت سلطات باريس في بيان نقلته "رويترز"، أن هذا الأمر يسري على كل من يبلغ عمره 11 عاما فأكثر.

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