"التحالف" يعلن: تنفيذ 49 عملية ضد المليشيات الحوثية في مأرب وشبوة خلال 24 ساعة
مقتل 260 عنصرًا وتدمير 32 من آليات الانقلابيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 12 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 9 آليات للمليشيات الحوثية، وقتلت 70 عنصرًا.
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 37 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في شبوة دمرت 23 آلية للمليشيات الحوثية، وقتلت 190 عنصرًا.
التحالف
ميليشيا الحوثي
"التحالف" يعلن: تنفيذ 49 عملية ضد المليشيات الحوثية في مأرب وشبوة خلال 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-05
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 12 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 9 آليات للمليشيات الحوثية، وقتلت 70 عنصرًا.
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 37 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في شبوة دمرت 23 آلية للمليشيات الحوثية، وقتلت 190 عنصرًا.
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:48 PM
اخر تعديل
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:51 PM
"التحالف" يعلن: تنفيذ 49 عملية ضد المليشيات الحوثية في مأرب وشبوة خلال 24 ساعة
مقتل 260 عنصرًا وتدمير 32 من آليات الانقلابيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 12 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 9 آليات للمليشيات الحوثية، وقتلت 70 عنصرًا.
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 37 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في شبوة دمرت 23 آلية للمليشيات الحوثية، وقتلت 190 عنصرًا.