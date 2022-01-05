وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في شبوة دمرت 23 آلية للمليشيات الحوثية، وقتلت 190 عنصرًا.

كما أعلن "التحالف" تنفيذ 37 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة.

وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 9 آليات للمليشيات الحوثية، وقتلت 70 عنصرًا.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 12 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.

"التحالف" يعلن: تنفيذ 49 عملية ضد المليشيات الحوثية في مأرب وشبوة خلال 24 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-05 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 12 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة. وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 9 آليات للمليشيات الحوثية، وقتلت 70 عنصرًا. كما أعلن "التحالف" تنفيذ 37 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة. وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في شبوة دمرت 23 آلية للمليشيات الحوثية، وقتلت 190 عنصرًا.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443 04:48 PM

اخر تعديل 05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443 05:51 PM

"التحالف" يعلن: تنفيذ 49 عملية ضد المليشيات الحوثية في مأرب وشبوة خلال 24 ساعة مقتل 260 عنصرًا وتدمير 32 من آليات الانقلابيين





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 12 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.

وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 9 آليات للمليشيات الحوثية، وقتلت 70 عنصرًا.

كما أعلن "التحالف" تنفيذ 37 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة.

وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في شبوة دمرت 23 آلية للمليشيات الحوثية، وقتلت 190 عنصرًا.