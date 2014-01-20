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غارة أمريكية تقتل 52 من "الشباب" الصومالية

ردًّا على هجوم الحركة على قوات الحكومة

قُتل 52 متشددًا في غارة جوية، شنها الجيش الأمريكي على منطقة جوبا الوسطى في الصومال اليوم السبت.

وأفادت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" في بيان على موقعها الرسمي، نقلته "سبوتنيك"، بأن طائرات الجيش الأمريكي نفَّذت غارة جوية على مواقع تابعة لحركة الشباب الصومالية، وأن الغارة أدت إلى مقتل 52 متشددًا من الحركة.

وأوضحت "القيادة" أن الهجوم الجوي جاء ردًّا على هجوم، شنته الحركة على مواقع القوات الحكومية الصومالية.


وأكدت مواصلة واشنطن دعم قوات الجيش الصومالي للقضاء على حركة الشباب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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غارة أمريكية تقتل 52 من "الشباب" الصومالية
سبق

قُتل 52 متشددًا في غارة جوية، شنها الجيش الأمريكي على منطقة جوبا الوسطى في الصومال اليوم السبت.

وأفادت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" في بيان على موقعها الرسمي، نقلته "سبوتنيك"، بأن طائرات الجيش الأمريكي نفَّذت غارة جوية على مواقع تابعة لحركة الشباب الصومالية، وأن الغارة أدت إلى مقتل 52 متشددًا من الحركة.

وأوضحت "القيادة" أن الهجوم الجوي جاء ردًّا على هجوم، شنته الحركة على مواقع القوات الحكومية الصومالية.


وأكدت مواصلة واشنطن دعم قوات الجيش الصومالي للقضاء على حركة الشباب.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
10:36 PM

غارة أمريكية تقتل 52 من "الشباب" الصومالية

ردًّا على هجوم الحركة على قوات الحكومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 52 متشددًا في غارة جوية، شنها الجيش الأمريكي على منطقة جوبا الوسطى في الصومال اليوم السبت.

وأفادت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" في بيان على موقعها الرسمي، نقلته "سبوتنيك"، بأن طائرات الجيش الأمريكي نفَّذت غارة جوية على مواقع تابعة لحركة الشباب الصومالية، وأن الغارة أدت إلى مقتل 52 متشددًا من الحركة.

وأوضحت "القيادة" أن الهجوم الجوي جاء ردًّا على هجوم، شنته الحركة على مواقع القوات الحكومية الصومالية.


وأكدت مواصلة واشنطن دعم قوات الجيش الصومالي للقضاء على حركة الشباب.

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