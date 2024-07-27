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لاعبا أخضر القوى للإعاقة يواصلان تحضيراتهما لبطولة العالم

يواصل لاعبا المنتخب السعودي لذوي الإعاقة لألعاب القوى علي النخلي وأسامة مسرحي تحضيراتهما في معسكرهما بمدينة بيدقوش البولندية، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للشباب التي ستقام في مدينة نتويل السويسرية مطلع شهر أغسطس المقبل.

ويخضع الثنائي لتدريبات صباحية مسائية، تحت إشراف مدرب المنتخب عبدالله مشراوي للوصول إلى الجاهزية لخوض المونديال الذي يشارك فيه أبرز عدائي العالم.

من جانب آخر يواصل المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة تدريباته في معسكر بيدقوش الذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، تحضيراً لبطولة ألعاب غرب آسيا التي ستقام في الأردن منتصف شهر سبتمبر المقبل وبطولة العالم للكبار التي ستقام في دبي الإماراتية خلال شهر نوفمبر المقبل، ضمن خطة اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية استعداداً لأولمبياد طوكيو 2020 .

ويشارك الأخضر في المعسكر بلاعبي الكراسي المتحركة فهد الجنيدل وعبدالرحمن القرشي وجمعان الزهراني, فيما يشارك هاني النخلي في منافسات دفع الجلة, والعداءان علي النخلي وأسامة مسرحي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعبا أخضر القوى للإعاقة يواصلان تحضيراتهما لبطولة العالم
سبق

يواصل لاعبا المنتخب السعودي لذوي الإعاقة لألعاب القوى علي النخلي وأسامة مسرحي تحضيراتهما في معسكرهما بمدينة بيدقوش البولندية، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للشباب التي ستقام في مدينة نتويل السويسرية مطلع شهر أغسطس المقبل.

ويخضع الثنائي لتدريبات صباحية مسائية، تحت إشراف مدرب المنتخب عبدالله مشراوي للوصول إلى الجاهزية لخوض المونديال الذي يشارك فيه أبرز عدائي العالم.

من جانب آخر يواصل المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة تدريباته في معسكر بيدقوش الذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، تحضيراً لبطولة ألعاب غرب آسيا التي ستقام في الأردن منتصف شهر سبتمبر المقبل وبطولة العالم للكبار التي ستقام في دبي الإماراتية خلال شهر نوفمبر المقبل، ضمن خطة اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية استعداداً لأولمبياد طوكيو 2020 .

ويشارك الأخضر في المعسكر بلاعبي الكراسي المتحركة فهد الجنيدل وعبدالرحمن القرشي وجمعان الزهراني, فيما يشارك هاني النخلي في منافسات دفع الجلة, والعداءان علي النخلي وأسامة مسرحي.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
07:00 PM

لاعبا أخضر القوى للإعاقة يواصلان تحضيراتهما لبطولة العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل لاعبا المنتخب السعودي لذوي الإعاقة لألعاب القوى علي النخلي وأسامة مسرحي تحضيراتهما في معسكرهما بمدينة بيدقوش البولندية، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للشباب التي ستقام في مدينة نتويل السويسرية مطلع شهر أغسطس المقبل.

ويخضع الثنائي لتدريبات صباحية مسائية، تحت إشراف مدرب المنتخب عبدالله مشراوي للوصول إلى الجاهزية لخوض المونديال الذي يشارك فيه أبرز عدائي العالم.

من جانب آخر يواصل المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة تدريباته في معسكر بيدقوش الذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، تحضيراً لبطولة ألعاب غرب آسيا التي ستقام في الأردن منتصف شهر سبتمبر المقبل وبطولة العالم للكبار التي ستقام في دبي الإماراتية خلال شهر نوفمبر المقبل، ضمن خطة اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية استعداداً لأولمبياد طوكيو 2020 .

ويشارك الأخضر في المعسكر بلاعبي الكراسي المتحركة فهد الجنيدل وعبدالرحمن القرشي وجمعان الزهراني, فيما يشارك هاني النخلي في منافسات دفع الجلة, والعداءان علي النخلي وأسامة مسرحي.

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