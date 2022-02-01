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مدير "تعليم الطائف" يُدشن مبادرة "نماء" لرفع مستوى الخدمات لأطفال التربية الخاصة

أطلقها مركز الأمير سلطان في إطار وجود قدرات مميزة لديهم في هذه المرحلة

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، اليوم الثلاثاء، مبادرة "نماء" التي أطلقتها إدارة التربية الخاصة ممثلةً في مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة "بنات" بحضور المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي، وعدد من القيادات التعليمية.

وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لأطفال التربية الخاصة من خلال اكتشاف الحالات مبكراً بمتابعة الأطفال من الميلاد إلى سن السادسة، وعلاجها للتكيف مع المجتمع بصورة أفضل وبما يحقق رؤية 2030.

من جانبه أشار "اللهيبي" في كلمته إلى أن العناية بهذه الفئة المميزة في مجتمعنا بتطويرها واستغلال قدراتها بإجراء اختبارات ومقاييس وتدريبات وأنشطة هادفة هو هدف يحقق تنمية شاملة ومستدامة ومنصفة للجميع، كما أن رعايتهم في المجتمع وإعطاءهم حقوقاً تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكّنهم من الاندماج والإنتاج والإبداع.

كما أوضحت مديرة مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة حليمة البقمي أن فكرة المبادرة نشأت من ملاحظة وجود قدرات مميزة لدى الأطفال في هذه المرحلة، بسبب وجود مشكلات خلقية أو جينية أو اجتماعية أو صحية تحد من تطور القدرات والمهارات، وتقلل من النمو الحركي والمعرفي والاستكشاف والتواصل الاجتماعي والبيئي، كل ذلك كان دافعاً قوياً للبحث عن حلول احترافية مهنية، وإجراءات تدخل مبكرة، وخلق أساليب تواكب الطموح وتحقق الرؤية.

وقد صاحب التدشين عرض مرئي للمبادرة وأهدافها ومبرراتها، وآلية التنفيذ والمخرجات المتوقعة منها.

الطائف وزارة التعليم تعليم الطائف نماء التربية الخاصة مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير "تعليم الطائف" يُدشن مبادرة "نماء" لرفع مستوى الخدمات لأطفال التربية الخاصة
سبق

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، اليوم الثلاثاء، مبادرة "نماء" التي أطلقتها إدارة التربية الخاصة ممثلةً في مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة "بنات" بحضور المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي، وعدد من القيادات التعليمية.

وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لأطفال التربية الخاصة من خلال اكتشاف الحالات مبكراً بمتابعة الأطفال من الميلاد إلى سن السادسة، وعلاجها للتكيف مع المجتمع بصورة أفضل وبما يحقق رؤية 2030.

من جانبه أشار "اللهيبي" في كلمته إلى أن العناية بهذه الفئة المميزة في مجتمعنا بتطويرها واستغلال قدراتها بإجراء اختبارات ومقاييس وتدريبات وأنشطة هادفة هو هدف يحقق تنمية شاملة ومستدامة ومنصفة للجميع، كما أن رعايتهم في المجتمع وإعطاءهم حقوقاً تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكّنهم من الاندماج والإنتاج والإبداع.

كما أوضحت مديرة مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة حليمة البقمي أن فكرة المبادرة نشأت من ملاحظة وجود قدرات مميزة لدى الأطفال في هذه المرحلة، بسبب وجود مشكلات خلقية أو جينية أو اجتماعية أو صحية تحد من تطور القدرات والمهارات، وتقلل من النمو الحركي والمعرفي والاستكشاف والتواصل الاجتماعي والبيئي، كل ذلك كان دافعاً قوياً للبحث عن حلول احترافية مهنية، وإجراءات تدخل مبكرة، وخلق أساليب تواكب الطموح وتحقق الرؤية.

وقد صاحب التدشين عرض مرئي للمبادرة وأهدافها ومبرراتها، وآلية التنفيذ والمخرجات المتوقعة منها.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
09:30 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:45 PM

مدير "تعليم الطائف" يُدشن مبادرة "نماء" لرفع مستوى الخدمات لأطفال التربية الخاصة

أطلقها مركز الأمير سلطان في إطار وجود قدرات مميزة لديهم في هذه المرحلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، اليوم الثلاثاء، مبادرة "نماء" التي أطلقتها إدارة التربية الخاصة ممثلةً في مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة "بنات" بحضور المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي، وعدد من القيادات التعليمية.

وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لأطفال التربية الخاصة من خلال اكتشاف الحالات مبكراً بمتابعة الأطفال من الميلاد إلى سن السادسة، وعلاجها للتكيف مع المجتمع بصورة أفضل وبما يحقق رؤية 2030.

من جانبه أشار "اللهيبي" في كلمته إلى أن العناية بهذه الفئة المميزة في مجتمعنا بتطويرها واستغلال قدراتها بإجراء اختبارات ومقاييس وتدريبات وأنشطة هادفة هو هدف يحقق تنمية شاملة ومستدامة ومنصفة للجميع، كما أن رعايتهم في المجتمع وإعطاءهم حقوقاً تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكّنهم من الاندماج والإنتاج والإبداع.

كما أوضحت مديرة مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة حليمة البقمي أن فكرة المبادرة نشأت من ملاحظة وجود قدرات مميزة لدى الأطفال في هذه المرحلة، بسبب وجود مشكلات خلقية أو جينية أو اجتماعية أو صحية تحد من تطور القدرات والمهارات، وتقلل من النمو الحركي والمعرفي والاستكشاف والتواصل الاجتماعي والبيئي، كل ذلك كان دافعاً قوياً للبحث عن حلول احترافية مهنية، وإجراءات تدخل مبكرة، وخلق أساليب تواكب الطموح وتحقق الرؤية.

وقد صاحب التدشين عرض مرئي للمبادرة وأهدافها ومبرراتها، وآلية التنفيذ والمخرجات المتوقعة منها.

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