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"ترامب" مستعدّ لمناظرة "بايدن" الخميس

غداة اشتراط منافسه أن تكون آمنة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، عن استعداده لمناظرة منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، الخميس المقبل.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": إنني أتطلّع إلى المناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي، ستكون رائعة!"، وفقا لـ"الحرة".

وبيّن المتحدث باسم حملة "ترامب" الانتخابية تيم مورتاه، أمس؛ أن "ترامب" ينوي المشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية أمام منافسه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية.

وكان المرشّح الديمقراطي للرئاسة "بايدن" قد أعلن أمس استعداده للمشاركة في المناظرة المقررة مع "ترمب"؛ إذ أكد خبراء الصحة أن ذلك سيكون آمنًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" مستعدّ لمناظرة "بايدن" الخميس
سبق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، عن استعداده لمناظرة منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، الخميس المقبل.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": إنني أتطلّع إلى المناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي، ستكون رائعة!"، وفقا لـ"الحرة".

وبيّن المتحدث باسم حملة "ترامب" الانتخابية تيم مورتاه، أمس؛ أن "ترامب" ينوي المشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية أمام منافسه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية.

وكان المرشّح الديمقراطي للرئاسة "بايدن" قد أعلن أمس استعداده للمشاركة في المناظرة المقررة مع "ترمب"؛ إذ أكد خبراء الصحة أن ذلك سيكون آمنًا.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
08:21 PM

"ترامب" مستعدّ لمناظرة "بايدن" الخميس

غداة اشتراط منافسه أن تكون آمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، عن استعداده لمناظرة منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، الخميس المقبل.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": إنني أتطلّع إلى المناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي، ستكون رائعة!"، وفقا لـ"الحرة".

وبيّن المتحدث باسم حملة "ترامب" الانتخابية تيم مورتاه، أمس؛ أن "ترامب" ينوي المشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية أمام منافسه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية.

وكان المرشّح الديمقراطي للرئاسة "بايدن" قد أعلن أمس استعداده للمشاركة في المناظرة المقررة مع "ترمب"؛ إذ أكد خبراء الصحة أن ذلك سيكون آمنًا.

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