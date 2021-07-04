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جمعية بر الخرمة تطلق مشروع أمان واطمئنان لدعم 645 أسرة

تهدف إلى توفير العديد من المتطلبات والاحتياجات الماسة لهم

أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرمة مشروعها الموسمي (أمان واطمئنان لدعم الأسر الفقيرة)، بهدف توفير العديد من المتطلبات والاحتياجات الماسة ومنها سلة غذائية شهرية وبرادة سقيا منزلية مع التعبئة الشهرية لها طوال العام وتوفير العلاج للمحتاجين والكثير من المشاريع الإضافية ذات الاحتياج الضروري.

ويهدف المشروع إلى نهاية شهر العام الحالي تغطية احتياج 645 أسرة مسجلة لدى الجمعية، حيث يتم استقبال تبرعات المشروع عبر حسابات بنكية رسمية خاصة بالجمعية.

وهذا المشروع يقدم إضافة مهمة في مجال العمل الخيري؛ حيث إنه يقوم على التغطية الشاملة للاحتياجات الأساسية للمستفيدين، إضافة لما يحمله المشروع من قيم الاستدامة والديمومة على مستوى النفع لهم، وإعفافهم عن السؤال والكف عن الظواهر السلوكية غير الحضارية، التي تأثر على حياتهم النفسية والاجتماعية من جهة، وعلى الصورة العامة للمجتمع من جهة أخرى.

ساهم عبر المشروع في مصرف الراجحي :
254608010031881
وللبنوك الأخرى عبر رقم الآيبان :
SA8680000254608010031881

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جمعية بر الخرمة تطلق مشروع أمان واطمئنان لدعم 645 أسرة
سبق

أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرمة مشروعها الموسمي (أمان واطمئنان لدعم الأسر الفقيرة)، بهدف توفير العديد من المتطلبات والاحتياجات الماسة ومنها سلة غذائية شهرية وبرادة سقيا منزلية مع التعبئة الشهرية لها طوال العام وتوفير العلاج للمحتاجين والكثير من المشاريع الإضافية ذات الاحتياج الضروري.

ويهدف المشروع إلى نهاية شهر العام الحالي تغطية احتياج 645 أسرة مسجلة لدى الجمعية، حيث يتم استقبال تبرعات المشروع عبر حسابات بنكية رسمية خاصة بالجمعية.

وهذا المشروع يقدم إضافة مهمة في مجال العمل الخيري؛ حيث إنه يقوم على التغطية الشاملة للاحتياجات الأساسية للمستفيدين، إضافة لما يحمله المشروع من قيم الاستدامة والديمومة على مستوى النفع لهم، وإعفافهم عن السؤال والكف عن الظواهر السلوكية غير الحضارية، التي تأثر على حياتهم النفسية والاجتماعية من جهة، وعلى الصورة العامة للمجتمع من جهة أخرى.

ساهم عبر المشروع في مصرف الراجحي :
254608010031881
وللبنوك الأخرى عبر رقم الآيبان :
SA8680000254608010031881

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
03:40 PM

جمعية بر الخرمة تطلق مشروع أمان واطمئنان لدعم 645 أسرة

تهدف إلى توفير العديد من المتطلبات والاحتياجات الماسة لهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرمة مشروعها الموسمي (أمان واطمئنان لدعم الأسر الفقيرة)، بهدف توفير العديد من المتطلبات والاحتياجات الماسة ومنها سلة غذائية شهرية وبرادة سقيا منزلية مع التعبئة الشهرية لها طوال العام وتوفير العلاج للمحتاجين والكثير من المشاريع الإضافية ذات الاحتياج الضروري.

ويهدف المشروع إلى نهاية شهر العام الحالي تغطية احتياج 645 أسرة مسجلة لدى الجمعية، حيث يتم استقبال تبرعات المشروع عبر حسابات بنكية رسمية خاصة بالجمعية.

وهذا المشروع يقدم إضافة مهمة في مجال العمل الخيري؛ حيث إنه يقوم على التغطية الشاملة للاحتياجات الأساسية للمستفيدين، إضافة لما يحمله المشروع من قيم الاستدامة والديمومة على مستوى النفع لهم، وإعفافهم عن السؤال والكف عن الظواهر السلوكية غير الحضارية، التي تأثر على حياتهم النفسية والاجتماعية من جهة، وعلى الصورة العامة للمجتمع من جهة أخرى.

ساهم عبر المشروع في مصرف الراجحي :
254608010031881
وللبنوك الأخرى عبر رقم الآيبان :
SA8680000254608010031881

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