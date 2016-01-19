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"عيادات افتراضية" .. مستشفى الملك فهد بجدة ينظم حملة تعريفية بالعيادات عن بعد

يستهدف تسهيل الوصول لخدماته الصحية وضمان استمرارية استفادة المرضى

نظمت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بمشاركة قسم العيادات الخارجية وقسم العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى إدارة تجربة المريض وخدمات المرضى بمستشفى الملك فهد بجدة حملة تعريفية بالخدمات المتعلقة العيادات الافتراضية.

وتشتمل الحملة على أركان تعريفية بطريقة الاستفادة من العيادات الافتراضية مع تقديم شرح مفصل بالحقوق والواجبات المتعلقة بالمريض والخاصة بالعيادات عن بعد حيث تُمكن المريض من الحصول على الرعاية الطبية من خلال تطبيق (صحتي)؛ وذلك لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وضمان استمرارية استفادة المرضى من التواصل مع الأطباء لرعاية حالتهم المرضية وتقديم الخدمة الطبية مع حفظ كل الحقوق المتعلقة بالمريض ..

وأوضح المنظمون أن هناك استحسانًا كبيرًا من المراجعين لخدمة العيادات الافتراضية خصوصًا بعد تجربتها في عددٍ من العيادات .

يُشار إلى أن الدراسات العالمية أفادت بحصول زيادة حجم الخدمات الصحية عن بُعد بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 175 ضعفًا مقارنة بمستويات ما قبل كورونا يُشار إلى أن تقديم الرعاية الصحية عن بُعد سيظل حتى بعد انتهاء جائحة كوفيد - 19 الحالية.

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"عيادات افتراضية" .. مستشفى الملك فهد بجدة ينظم حملة تعريفية بالعيادات عن بعد
سبق

نظمت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بمشاركة قسم العيادات الخارجية وقسم العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى إدارة تجربة المريض وخدمات المرضى بمستشفى الملك فهد بجدة حملة تعريفية بالخدمات المتعلقة العيادات الافتراضية.

وتشتمل الحملة على أركان تعريفية بطريقة الاستفادة من العيادات الافتراضية مع تقديم شرح مفصل بالحقوق والواجبات المتعلقة بالمريض والخاصة بالعيادات عن بعد حيث تُمكن المريض من الحصول على الرعاية الطبية من خلال تطبيق (صحتي)؛ وذلك لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وضمان استمرارية استفادة المرضى من التواصل مع الأطباء لرعاية حالتهم المرضية وتقديم الخدمة الطبية مع حفظ كل الحقوق المتعلقة بالمريض ..

وأوضح المنظمون أن هناك استحسانًا كبيرًا من المراجعين لخدمة العيادات الافتراضية خصوصًا بعد تجربتها في عددٍ من العيادات .

يُشار إلى أن الدراسات العالمية أفادت بحصول زيادة حجم الخدمات الصحية عن بُعد بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 175 ضعفًا مقارنة بمستويات ما قبل كورونا يُشار إلى أن تقديم الرعاية الصحية عن بُعد سيظل حتى بعد انتهاء جائحة كوفيد - 19 الحالية.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
11:04 PM

"عيادات افتراضية" .. مستشفى الملك فهد بجدة ينظم حملة تعريفية بالعيادات عن بعد

يستهدف تسهيل الوصول لخدماته الصحية وضمان استمرارية استفادة المرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظمت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بمشاركة قسم العيادات الخارجية وقسم العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى إدارة تجربة المريض وخدمات المرضى بمستشفى الملك فهد بجدة حملة تعريفية بالخدمات المتعلقة العيادات الافتراضية.

وتشتمل الحملة على أركان تعريفية بطريقة الاستفادة من العيادات الافتراضية مع تقديم شرح مفصل بالحقوق والواجبات المتعلقة بالمريض والخاصة بالعيادات عن بعد حيث تُمكن المريض من الحصول على الرعاية الطبية من خلال تطبيق (صحتي)؛ وذلك لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وضمان استمرارية استفادة المرضى من التواصل مع الأطباء لرعاية حالتهم المرضية وتقديم الخدمة الطبية مع حفظ كل الحقوق المتعلقة بالمريض ..

وأوضح المنظمون أن هناك استحسانًا كبيرًا من المراجعين لخدمة العيادات الافتراضية خصوصًا بعد تجربتها في عددٍ من العيادات .

يُشار إلى أن الدراسات العالمية أفادت بحصول زيادة حجم الخدمات الصحية عن بُعد بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 175 ضعفًا مقارنة بمستويات ما قبل كورونا يُشار إلى أن تقديم الرعاية الصحية عن بُعد سيظل حتى بعد انتهاء جائحة كوفيد - 19 الحالية.

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