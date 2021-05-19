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"إيثار" تعقد جمعيتها العمومية وتنتخب "الضبيب" رئيساً لها

عبر برنامج زووم.. وعقد مجلس الإدارة اجتماعه الافتتاحي

عقدت الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء "إيثار"، مؤخراً جمعيتها العمومية، خلال اجتماعها العادي لعام 2020/2021، بحضور ممثلي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وباكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وذلك عبر برنامج زووم.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الرئيسية المدرجة في جدول الأعمال، فيما انتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة ولمدة أربع سنوات، إذ تم انتخاب 9 أعضاء من أصل 12 مرشحا وهم:

١- خليفة بن دخيل الضبيب- رئيسا

٢- حمد بن محمد البوعلي

٣-عبدالعزيزبن عبدالرحمن الرقطان

٤- بدر محمد العبدالكريم

٥- سعود عبدالعزيز التركي

٦- احمد بن عبدالله العلي

٧- عبدالله بن فيصل البريكان

٨- فهد عبدالله الفراج

٩- عبدالله مطر العتيبي

وعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الافتتاحي بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لانتخاب المواقع القيادية بمجلس الإدارة، وتم انتخاب كل من:

١- خليفة بن دخيل الضبيب رئيسا لمجلس الإدارة.

٢- الدكتور أحمد بن عبدالله العلي نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

٣- سعود بن عبدالعزيز التركي مشرفا ماليا.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية خليفة الضبيب شكره لأعضاء الجمعية العمومية، والمجلس السابق مرحبا بأعضاء المجلس المنتخب، متمنيا للجمعية دوام التوفيق لخدمة المستفيدين.

الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء إيثار

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"إيثار" تعقد جمعيتها العمومية وتنتخب "الضبيب" رئيساً لها
سبق

عقدت الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء "إيثار"، مؤخراً جمعيتها العمومية، خلال اجتماعها العادي لعام 2020/2021، بحضور ممثلي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وباكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وذلك عبر برنامج زووم.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الرئيسية المدرجة في جدول الأعمال، فيما انتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة ولمدة أربع سنوات، إذ تم انتخاب 9 أعضاء من أصل 12 مرشحا وهم:

١- خليفة بن دخيل الضبيب- رئيسا

٢- حمد بن محمد البوعلي

٣-عبدالعزيزبن عبدالرحمن الرقطان

٤- بدر محمد العبدالكريم

٥- سعود عبدالعزيز التركي

٦- احمد بن عبدالله العلي

٧- عبدالله بن فيصل البريكان

٨- فهد عبدالله الفراج

٩- عبدالله مطر العتيبي

وعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الافتتاحي بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لانتخاب المواقع القيادية بمجلس الإدارة، وتم انتخاب كل من:

١- خليفة بن دخيل الضبيب رئيسا لمجلس الإدارة.

٢- الدكتور أحمد بن عبدالله العلي نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

٣- سعود بن عبدالعزيز التركي مشرفا ماليا.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية خليفة الضبيب شكره لأعضاء الجمعية العمومية، والمجلس السابق مرحبا بأعضاء المجلس المنتخب، متمنيا للجمعية دوام التوفيق لخدمة المستفيدين.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
04:01 PM

"إيثار" تعقد جمعيتها العمومية وتنتخب "الضبيب" رئيساً لها

عبر برنامج زووم.. وعقد مجلس الإدارة اجتماعه الافتتاحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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عقدت الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء "إيثار"، مؤخراً جمعيتها العمومية، خلال اجتماعها العادي لعام 2020/2021، بحضور ممثلي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وباكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وذلك عبر برنامج زووم.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الرئيسية المدرجة في جدول الأعمال، فيما انتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة ولمدة أربع سنوات، إذ تم انتخاب 9 أعضاء من أصل 12 مرشحا وهم:

١- خليفة بن دخيل الضبيب- رئيسا

٢- حمد بن محمد البوعلي

٣-عبدالعزيزبن عبدالرحمن الرقطان

٤- بدر محمد العبدالكريم

٥- سعود عبدالعزيز التركي

٦- احمد بن عبدالله العلي

٧- عبدالله بن فيصل البريكان

٨- فهد عبدالله الفراج

٩- عبدالله مطر العتيبي

وعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الافتتاحي بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لانتخاب المواقع القيادية بمجلس الإدارة، وتم انتخاب كل من:

١- خليفة بن دخيل الضبيب رئيسا لمجلس الإدارة.

٢- الدكتور أحمد بن عبدالله العلي نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

٣- سعود بن عبدالعزيز التركي مشرفا ماليا.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية خليفة الضبيب شكره لأعضاء الجمعية العمومية، والمجلس السابق مرحبا بأعضاء المجلس المنتخب، متمنيا للجمعية دوام التوفيق لخدمة المستفيدين.

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