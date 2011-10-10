"التميمي": النظام الصحي تَحَوّل من العلاج لحماية صحة المجتمع

خلال حديثه أثناء مؤتمر النموذج السلوكي لأبطال التغيير

أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، د.صالح التميمي، أن التغيير في النظام الصحي لا يبدأ إلا من تغيير الشخص لنفسه؛ للمساهمة في بناء مجتمع صحي مزدهر.

جاء ذلك في مؤتمر النموذج السلوكي لأبطال التغيير، الذي نظّمه التجمع تحت شعار "كن جزءًا من شبكة أبطال التغيير".

وقال "التميمي": رؤية المملكة ٢٠٣٠ لم تغفل عن هذا الجانب المهم، وهو التغيير؛ حيث تهدف لتكوين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وندعو لاستيعاب الصورة الكاملة حول النظام الصحي الجديد، ومواصلة جهود التحول المؤسسي في القطاع الصحي.

وأضاف: من هذا المنطلق يدرك الفرد أهمية تطوره على المستويين الشخصي والصحي، وأثره في بناء الوطن، وأخذه إلى مصافّ أفضل الدول اقتصادًا وحيوية وتحضرًا، وأن دوره الأساسي في المساعدة والوصول إلى المرحلة المهمة وهي المحافظة على صحة المجتمع؛ حتى يكون عضوًا بنّاءً ومنتجًا.

وأردف: مَهمتنا تمكين كل مواطن أن يكون طموحًا وحيويًّا، ونحن في النظام الصحي دورنا في الماضي كان في علاج المريض، أما الآن فدورنا المحافظة على صحته، ونحن مجتمع شاب، ونملك الفرصة في بناء مجتمع حيوي وقوي في الأعوام القادمة، والتحول في النظام الصحي هو ضرورة وليس خيارًا.

وشدد "التميمي" على أهمية تدريب الموظفين في التجمع وضروريته الحتمية، وتنمية مهاراتهم لتحقيق الأهداف المرجوة وأهمها تعزيز الرضا الوظيفي لديهم، وإشراكهم في رحلة التطوير والإبداع، وخلق الفرص المناسبة لهم لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، وهذا ما يساهم في بناء نظام صحي ذي كفاءة عالية يُحتذى به.

وأكد أهمية مواجهة هذه التحديات؛ مشيرًا إلى أن برامج التغيير ستُحدث نقلة نوعية في النظام الصحي بالمملكة، ومتطلعًا لرؤية النتائج الإيجابية قريبًا على أرض الواقع.