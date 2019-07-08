عن الوافد الذي فصل 30 سعوديًا.. "أبو طالب": لو لم تنفجر المشكلة لما تم إنصاف الموظفين

قال: الأمر تم بـ"توجيه من الشركة".. ولابد من التفتيش في كل الشركات

يؤكد الكاتب الصحفي حمود أبو طالب أن ما قام به المسؤول الوافد في إحدى الشركات بإجراءات لفصل 30 موظفًا سعوديًا، هو رأس الجبل الجليدي الذي يخفي تحته الكثير من المشكلات والقضايا المماثلة في كثير من المواقع، موجهًا اللوم للشركة لأنه ليس بإمكان الوافد القيام بذلك "دون توجيه أو ضوء أخضر من الشركة"، ومطالبًا بالتفتيش في كل الشركات والمؤسسات عن قضايا فصل الموظفين والعمال السعوديين.

وافد يفصل 30 سعوديًا

وفي مقاله "حكاية الوافد والـ 30 سعوديًا!" بصحيفة "عكاظ"، يقول أبو طالب: "ربما يكون الخبر الذي نشر يوم أمس عن تدخل وزارة العمل لضبط وضع خاطئ في إحدى الشركات التي قام مسؤولها الوافد بإجراءات لفصل 30 موظفًا هو رأس الجبل الجليدي لمشكلة تتمدد وتتشعب في كثير من المواقع، وربما لو لم نكن في هذه المرحلة التي يمكن خلالها سماع صوت المظلومين عبر منابر مختلفة غير المسارات الرسمية البيروقراطية لضاع مستقبل هذا العدد من الموظفين دون أن يدري بهم أحد، وربما سمعنا تبريرات مستفزة وغير صحيحة تضع الخطأ على أولئك الموظفين، بل كان بالإمكان اعتبار ما حدث مقبولاً من قبيل البحث عن كفاءات أفضل لندرة الكفاءات الوطنية، ولكن أن يحدث ما حدث في هذا الوقت فإنه تجاوز وتحدٍّ واستهتار بكل ضوابط ومتطلبات المرحلة يجب التعامل معه بكل قوة وحزم لأنه يمس استحقاقًا وطنيًا في غاية الأهمية".

الشركة هي المسؤول

ويرى أبو طالب أن الشركة هي المسؤول عما حدث، موجهًا اللوم لها، ويقول: "المؤسسة المعنية تعرف أن النظام اشترط توظيف السعوديين فقط في بعض الإدارات والأقسام المهمة ومنها الموارد البشرية، ومع ذلك تحدت النظام ووظفت غير سعودي، وحتماً تعرف أن ذلك الموظف الوافد كان يخطط لطرد الثلاثين موظفًا وليس بإمكانه ذلك دون توجيه أو ضوء أخضر من الشركة، كما أن أولئك الموظفين قد تظلموا بالضرورة لدى مسؤولي الشركة ولم يلتفت لهم أحد، وبالتالي لو لم تنفجر المشكلة لدى وزارة العمل لما تم إنصاف الموظفين ولأصبحوا الآن في الشارع، وببساطة شديدة".

التفتيش في كل الشركات

ويطالب أبو طالب بالتفتيش في كل الشركات والمؤسسات على قضايا الموظفين والعمال، ويقول: "هذه الحادثة تجبرنا بالضرورة على التفتيش في كل الشركات والمؤسسات وحتى بعض الأجهزة الحكومية التي يعمل بها أجانب في إدارات حيوية متعلقة بالتوظيف وحقوق الموظفين مقصورة على السعوديين فقط، لأننا إذا فعلنا ذلك سنجد كثيرًا من المخالفات الصريحة، كما أن الحادثة تستلزم البحث بأثر رجعي في قضايا سابقة مماثلة طواها الصمت ولم يُنصف ضحاياها، فالمسألة ليست ظلماً لموظفين فحسب وإنما استهتار بأنظمة الدولة واختراق للمواقع المهمة في قضية التوطين واعتداء على الحق الأصيل للمواطن السعودي داخل وطنه، كما أن العقوبة الناعمة كالتي نالتها هذه الشركة لن تقطع دابر القافزين فوق الأنظمة والمواطن والوطن.

اسم الشركة

وينهي أبو طالب قائلاً: "بالمناسبة: اسم الشركة ما زال مجهولاً لأن الله يحب الستر!!".