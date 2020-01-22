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النفط يتراجع مع انحسار المخاوف بشأن تعطل في ليبيا

"برنت" يهبط إلى 64.29 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي كانت فيه توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن وجود فائض بالسوق في النصف الأول من العام الجاري كافية لإزاحة المخاوف بشأن تعطل ناجم عن عمليات عسكرية أدّى إلى خفض إنتاج ليبيا من الخام.

وهبط خام برنت 30 سنتاً أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 64.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:31 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل 0.3 بالمئة يوم الثلاثاء.. وتراجع الخام الأمريكي 33 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 58.05 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.3 بالمئة في اليوم السابق.

ووفق "رويترز"، قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول؛ إنه يتوقع أن تشهد السوق فائضاً بمقدار مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الجاري.

قال بيرول؛ لمنتدى "رويترز جلوبال ماركتس"، أمس الثلاثاء، بينما كان يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "أتوقع وفرة في إمدادات الطاقة من حيث النفط والغاز".

وقال بيرول؛ في إشارة إلى مقتل قائد عسكري إيراني بضربة أمريكية ورد طهران؛ ما دفع الأسعار إلى الصعود لفترة وجيزة، في وقت سابق، من الشهر الجاري "هذا هو السبب في أن الحوادث التي وقعت في الآونة الأخيرة، مع مقتل جنرال إيراني والاضطراب في ليبيا، لم تعزز أسعار النفط العالمية".

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الإثنين، حالة القوة القاهرة في تحميل النفط من حقلين رئيسين بعد التطور الأحدث في صراع عسكري مستمر منذ فترة طويلة.

وما لم تعاود منشآت نفط في ليبيا العمل سريعاً، فإن إنتاج البلاد من النفط سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يومياً إلى 72 ألف برميل يوميا فقط.

في غضون ذلك، تزعزع استقرار الأسواق المالية العالمية بفعل ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين، مع تركيز المخاوف على الأثر المحتمل لوباء على النمو العالمي.

يُذكر أن انتشار الفيروس بوباء "سارس" حدث في الفترة بين 2002 و2003.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يتراجع مع انحسار المخاوف بشأن تعطل في ليبيا
سبق

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي كانت فيه توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن وجود فائض بالسوق في النصف الأول من العام الجاري كافية لإزاحة المخاوف بشأن تعطل ناجم عن عمليات عسكرية أدّى إلى خفض إنتاج ليبيا من الخام.

وهبط خام برنت 30 سنتاً أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 64.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:31 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل 0.3 بالمئة يوم الثلاثاء.. وتراجع الخام الأمريكي 33 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 58.05 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.3 بالمئة في اليوم السابق.

ووفق "رويترز"، قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول؛ إنه يتوقع أن تشهد السوق فائضاً بمقدار مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الجاري.

قال بيرول؛ لمنتدى "رويترز جلوبال ماركتس"، أمس الثلاثاء، بينما كان يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "أتوقع وفرة في إمدادات الطاقة من حيث النفط والغاز".

وقال بيرول؛ في إشارة إلى مقتل قائد عسكري إيراني بضربة أمريكية ورد طهران؛ ما دفع الأسعار إلى الصعود لفترة وجيزة، في وقت سابق، من الشهر الجاري "هذا هو السبب في أن الحوادث التي وقعت في الآونة الأخيرة، مع مقتل جنرال إيراني والاضطراب في ليبيا، لم تعزز أسعار النفط العالمية".

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الإثنين، حالة القوة القاهرة في تحميل النفط من حقلين رئيسين بعد التطور الأحدث في صراع عسكري مستمر منذ فترة طويلة.

وما لم تعاود منشآت نفط في ليبيا العمل سريعاً، فإن إنتاج البلاد من النفط سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يومياً إلى 72 ألف برميل يوميا فقط.

في غضون ذلك، تزعزع استقرار الأسواق المالية العالمية بفعل ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين، مع تركيز المخاوف على الأثر المحتمل لوباء على النمو العالمي.

يُذكر أن انتشار الفيروس بوباء "سارس" حدث في الفترة بين 2002 و2003.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
12:03 PM

النفط يتراجع مع انحسار المخاوف بشأن تعطل في ليبيا

"برنت" يهبط إلى 64.29 دولار للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي كانت فيه توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن وجود فائض بالسوق في النصف الأول من العام الجاري كافية لإزاحة المخاوف بشأن تعطل ناجم عن عمليات عسكرية أدّى إلى خفض إنتاج ليبيا من الخام.

وهبط خام برنت 30 سنتاً أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 64.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:31 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل 0.3 بالمئة يوم الثلاثاء.. وتراجع الخام الأمريكي 33 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 58.05 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.3 بالمئة في اليوم السابق.

ووفق "رويترز"، قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول؛ إنه يتوقع أن تشهد السوق فائضاً بمقدار مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الجاري.

قال بيرول؛ لمنتدى "رويترز جلوبال ماركتس"، أمس الثلاثاء، بينما كان يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "أتوقع وفرة في إمدادات الطاقة من حيث النفط والغاز".

وقال بيرول؛ في إشارة إلى مقتل قائد عسكري إيراني بضربة أمريكية ورد طهران؛ ما دفع الأسعار إلى الصعود لفترة وجيزة، في وقت سابق، من الشهر الجاري "هذا هو السبب في أن الحوادث التي وقعت في الآونة الأخيرة، مع مقتل جنرال إيراني والاضطراب في ليبيا، لم تعزز أسعار النفط العالمية".

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الإثنين، حالة القوة القاهرة في تحميل النفط من حقلين رئيسين بعد التطور الأحدث في صراع عسكري مستمر منذ فترة طويلة.

وما لم تعاود منشآت نفط في ليبيا العمل سريعاً، فإن إنتاج البلاد من النفط سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يومياً إلى 72 ألف برميل يوميا فقط.

في غضون ذلك، تزعزع استقرار الأسواق المالية العالمية بفعل ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين، مع تركيز المخاوف على الأثر المحتمل لوباء على النمو العالمي.

يُذكر أن انتشار الفيروس بوباء "سارس" حدث في الفترة بين 2002 و2003.

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