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المغرب تُسجل 2488 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 94504 والوفيات إلى 1714 حالة

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2488 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد إلى 94504.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1714، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 74930 ، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17860، من بينها 260 حالة خطيرة.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب تُسجل 2488 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة
سبق

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2488 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد إلى 94504.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1714، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 74930 ، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17860، من بينها 260 حالة خطيرة.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
11:52 PM

المغرب تُسجل 2488 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 94504 والوفيات إلى 1714 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2488 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد إلى 94504.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1714، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 74930 ، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17860، من بينها 260 حالة خطيرة.

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