المغرب تُسجل 2488 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 94504 والوفيات إلى 1714 حالة
سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2488 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد إلى 94504.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1714، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 74930 ، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17860، من بينها 260 حالة خطيرة.
المغرب تُسجل 2488 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-17
سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2488 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد إلى 94504.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1714، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 74930 ، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17860، من بينها 260 حالة خطيرة.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
11:52 PM
المغرب تُسجل 2488 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة
سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2488 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد إلى 94504.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1714، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 74930 ، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17860، من بينها 260 حالة خطيرة.