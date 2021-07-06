النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صدمة لن ينساها.. ثعبان ضخم يباغت نمساويًا بعضة مؤلمة وهو جالس على المرحاض

يصل طوله إلى تسعة أمتار وقد تسلل من شقة أحد الجيران الذي يملك 11 ثعبانًا كلها خانقة

تعرّض مواطن نمساوي مسنّ لصدمة مفزعة، أمس، عندما تسلل ثعبان ضخم من نوع الأصلة عبر أنابيب الصرف في منزله، وفاجأه بعضة وهو جالس على المرحاض.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" فقد بوغت الرجل، البالغ من العمر 65 عاماً، ويسكن في مدينة غراتس، بثعبان طوله 1,6 مترًا، حيث كان يجلس، عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وذكرت الشرطة المحلية في إقليم ستيريا، أنها تعتقد أن الثعبان، وهو من نوع خانق غير سام، موطنه الأصلي آسيا وقد يصل طوله إلى تسعة أمتار، قد تسلل من شقة أحد الجيران وتسلل للمرحاض عبر الأنابيب، لكن لم يتضح على وجه الدقة المسار الذي سلكه.

وتواصلت خدمات الطوارئ مع خبير زواحف أزال الثعبان وأعاده لمالكه، بينما يلقى الضحية علاجًا في المستشفى من إصابات طفيفة.

وأشارت الشرطة إلى أنّ مالك الثعبان هو جار الضحية ويبلغ من العمر 24 عاماً، ويملك 11 ثعباناً كلها خانقة وغير سامة، وتم إبلاغ مكتب الادعاء بالاشتباه في أنّ إهماله أدى إلى إلحاق الأذى بآخرين.

الرئيسية/ محطات

اعلان
صدمة لن ينساها.. ثعبان ضخم يباغت نمساويًا بعضة مؤلمة وهو جالس على المرحاض
سبق

تعرّض مواطن نمساوي مسنّ لصدمة مفزعة، أمس، عندما تسلل ثعبان ضخم من نوع الأصلة عبر أنابيب الصرف في منزله، وفاجأه بعضة وهو جالس على المرحاض.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" فقد بوغت الرجل، البالغ من العمر 65 عاماً، ويسكن في مدينة غراتس، بثعبان طوله 1,6 مترًا، حيث كان يجلس، عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وذكرت الشرطة المحلية في إقليم ستيريا، أنها تعتقد أن الثعبان، وهو من نوع خانق غير سام، موطنه الأصلي آسيا وقد يصل طوله إلى تسعة أمتار، قد تسلل من شقة أحد الجيران وتسلل للمرحاض عبر الأنابيب، لكن لم يتضح على وجه الدقة المسار الذي سلكه.

وتواصلت خدمات الطوارئ مع خبير زواحف أزال الثعبان وأعاده لمالكه، بينما يلقى الضحية علاجًا في المستشفى من إصابات طفيفة.

وأشارت الشرطة إلى أنّ مالك الثعبان هو جار الضحية ويبلغ من العمر 24 عاماً، ويملك 11 ثعباناً كلها خانقة وغير سامة، وتم إبلاغ مكتب الادعاء بالاشتباه في أنّ إهماله أدى إلى إلحاق الأذى بآخرين.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
02:52 PM

صدمة لن ينساها.. ثعبان ضخم يباغت نمساويًا بعضة مؤلمة وهو جالس على المرحاض

يصل طوله إلى تسعة أمتار وقد تسلل من شقة أحد الجيران الذي يملك 11 ثعبانًا كلها خانقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
52,434

تعرّض مواطن نمساوي مسنّ لصدمة مفزعة، أمس، عندما تسلل ثعبان ضخم من نوع الأصلة عبر أنابيب الصرف في منزله، وفاجأه بعضة وهو جالس على المرحاض.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" فقد بوغت الرجل، البالغ من العمر 65 عاماً، ويسكن في مدينة غراتس، بثعبان طوله 1,6 مترًا، حيث كان يجلس، عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وذكرت الشرطة المحلية في إقليم ستيريا، أنها تعتقد أن الثعبان، وهو من نوع خانق غير سام، موطنه الأصلي آسيا وقد يصل طوله إلى تسعة أمتار، قد تسلل من شقة أحد الجيران وتسلل للمرحاض عبر الأنابيب، لكن لم يتضح على وجه الدقة المسار الذي سلكه.

وتواصلت خدمات الطوارئ مع خبير زواحف أزال الثعبان وأعاده لمالكه، بينما يلقى الضحية علاجًا في المستشفى من إصابات طفيفة.

وأشارت الشرطة إلى أنّ مالك الثعبان هو جار الضحية ويبلغ من العمر 24 عاماً، ويملك 11 ثعباناً كلها خانقة وغير سامة، وتم إبلاغ مكتب الادعاء بالاشتباه في أنّ إهماله أدى إلى إلحاق الأذى بآخرين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,572
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة