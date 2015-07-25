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4 نقاط تجمُّع لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام

عبر أكثر من ٥٠٠ موظف وموظفة والتزام بتطبيق معايير التباعد

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبإشراف وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، بتقديم منظومة من الخدمات المتكاملة، والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، التي تسعى لزيادة الحرص على سلامة زوّار بيت الله الحرام من مصلين ومعتمرين، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ أنه تم استقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية كافة، وتجهيز صحن المطاف والمسعى بالدورين الأرضي والأول بملصقات التباعد الجسدي، بما تتناسب مع معايير أعداد المعتمرين بالمسجد الحرام لمواكبة خطة الرئاسة لموسم العمرة.

ولفت الحجيلي؛ إلى استعداد أكثر من (٥٠٠) موظف وموظفة لاستقبال المعتمرين والمصلين من خلال أربع نقاط تجمُّع (نقطة تجمُّع باب علي، رضي الله عنه - نقطة تجمُّع كدي - نقطة تجمُّع أجياد - نقطة تجمُّع الشبيكة)، للدخول إلى المسجد الحرام، حيث خُصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم.

يأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 نقاط تجمُّع لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبإشراف وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، بتقديم منظومة من الخدمات المتكاملة، والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، التي تسعى لزيادة الحرص على سلامة زوّار بيت الله الحرام من مصلين ومعتمرين، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ أنه تم استقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية كافة، وتجهيز صحن المطاف والمسعى بالدورين الأرضي والأول بملصقات التباعد الجسدي، بما تتناسب مع معايير أعداد المعتمرين بالمسجد الحرام لمواكبة خطة الرئاسة لموسم العمرة.

ولفت الحجيلي؛ إلى استعداد أكثر من (٥٠٠) موظف وموظفة لاستقبال المعتمرين والمصلين من خلال أربع نقاط تجمُّع (نقطة تجمُّع باب علي، رضي الله عنه - نقطة تجمُّع كدي - نقطة تجمُّع أجياد - نقطة تجمُّع الشبيكة)، للدخول إلى المسجد الحرام، حيث خُصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم.

يأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
09:50 AM

4 نقاط تجمُّع لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام

عبر أكثر من ٥٠٠ موظف وموظفة والتزام بتطبيق معايير التباعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبإشراف وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، بتقديم منظومة من الخدمات المتكاملة، والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، التي تسعى لزيادة الحرص على سلامة زوّار بيت الله الحرام من مصلين ومعتمرين، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ أنه تم استقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية كافة، وتجهيز صحن المطاف والمسعى بالدورين الأرضي والأول بملصقات التباعد الجسدي، بما تتناسب مع معايير أعداد المعتمرين بالمسجد الحرام لمواكبة خطة الرئاسة لموسم العمرة.

ولفت الحجيلي؛ إلى استعداد أكثر من (٥٠٠) موظف وموظفة لاستقبال المعتمرين والمصلين من خلال أربع نقاط تجمُّع (نقطة تجمُّع باب علي، رضي الله عنه - نقطة تجمُّع كدي - نقطة تجمُّع أجياد - نقطة تجمُّع الشبيكة)، للدخول إلى المسجد الحرام، حيث خُصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم.

يأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

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