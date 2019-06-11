لا يطابق المواصفات .. "التجارة" تستدعي مكيف سبليت "CHAMPION"
دعت إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج والتواصل مع الوكيل من أجل استبداله
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، استدعاء مكيف سبليت "CHAMPION" للطراز (CHSF180H)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة، أصحاب الأجهزة، إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الوكيل من أجل سحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.
لا يطابق المواصفات .. "التجارة" تستدعي مكيف سبليت "CHAMPION"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-06-11
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، استدعاء مكيف سبليت "CHAMPION" للطراز (CHSF180H)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة، أصحاب الأجهزة، إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الوكيل من أجل سحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
11:41 AM
لا يطابق المواصفات .. "التجارة" تستدعي مكيف سبليت "CHAMPION"
دعت إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج والتواصل مع الوكيل من أجل استبداله
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، استدعاء مكيف سبليت "CHAMPION" للطراز (CHSF180H)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة، أصحاب الأجهزة، إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الوكيل من أجل سحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.