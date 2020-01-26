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"خالد الفيصل" ونائبه يشكران هيئة تطوير مكة المكرمة ومنسوبيها

بعد تكريمها كأفضل جهة حكومية في برنامج ضيوف الرحمن

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، شكرهما لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ومنسوبيها نظير جهودهم التي أثمرت عن تكريمها كأفضل جهة حكومية ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن من وزير الحج والعمرة رئيس البرنامج.

وثمنا تحقيق الهيئة لمعايير البرنامج ومتطلبات مراكز الدعم واعتماد أعلى مبادرات من بين ٣٢ جهة حكومية مشاركة بالبرنامج من خلال مكتب تحقيق الرؤية بالهيئة.

وقد تركزت المبادرات المعتمدة في خدمة الحجاج والمعتمرين ورفع مستوى الجودة والرقي بالخدمات المقدمة لهم, تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

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"خالد الفيصل" ونائبه يشكران هيئة تطوير مكة المكرمة ومنسوبيها
سبق

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، شكرهما لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ومنسوبيها نظير جهودهم التي أثمرت عن تكريمها كأفضل جهة حكومية ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن من وزير الحج والعمرة رئيس البرنامج.

وثمنا تحقيق الهيئة لمعايير البرنامج ومتطلبات مراكز الدعم واعتماد أعلى مبادرات من بين ٣٢ جهة حكومية مشاركة بالبرنامج من خلال مكتب تحقيق الرؤية بالهيئة.

وقد تركزت المبادرات المعتمدة في خدمة الحجاج والمعتمرين ورفع مستوى الجودة والرقي بالخدمات المقدمة لهم, تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
06:18 PM

"خالد الفيصل" ونائبه يشكران هيئة تطوير مكة المكرمة ومنسوبيها

بعد تكريمها كأفضل جهة حكومية في برنامج ضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، شكرهما لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ومنسوبيها نظير جهودهم التي أثمرت عن تكريمها كأفضل جهة حكومية ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن من وزير الحج والعمرة رئيس البرنامج.

وثمنا تحقيق الهيئة لمعايير البرنامج ومتطلبات مراكز الدعم واعتماد أعلى مبادرات من بين ٣٢ جهة حكومية مشاركة بالبرنامج من خلال مكتب تحقيق الرؤية بالهيئة.

وقد تركزت المبادرات المعتمدة في خدمة الحجاج والمعتمرين ورفع مستوى الجودة والرقي بالخدمات المقدمة لهم, تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,823
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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24,502
29 مليار ..

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