"خالد الفيصل" ونائبه يشكران هيئة تطوير مكة المكرمة ومنسوبيها

بعد تكريمها كأفضل جهة حكومية في برنامج ضيوف الرحمن

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، شكرهما لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ومنسوبيها نظير جهودهم التي أثمرت عن تكريمها كأفضل جهة حكومية ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن من وزير الحج والعمرة رئيس البرنامج.

وثمنا تحقيق الهيئة لمعايير البرنامج ومتطلبات مراكز الدعم واعتماد أعلى مبادرات من بين ٣٢ جهة حكومية مشاركة بالبرنامج من خلال مكتب تحقيق الرؤية بالهيئة.

وقد تركزت المبادرات المعتمدة في خدمة الحجاج والمعتمرين ورفع مستوى الجودة والرقي بالخدمات المقدمة لهم, تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.