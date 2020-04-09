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ماليزيا.. 109 إصابات جديدة بكورونا وحالتا وفاة

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4228

أعلنت ماليزيا عن 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 4228 حالة؛ حيث يشهد ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، أكبر عدد من الإصابات في المنطقة.

ووفق "اليوم السابع"، أبلغت وزارة الصحة عن حالتي وفاة جديدتين، ليبلغ إجمالي الوفيات 67.

وكان وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، قد أعلن أن الحكومة الماليزية لن تسمح لمواطنيها الموجودين في سنغافورة بالعودة إلى أرض الوطن، إلا بعد ثبوت خلوّهم من فيروس كورونا المستجد رسميًّا من حكومة تلك الجمهورية.

وقال: إن هذا الأمر كان جزءًا من التوصيات التي سبق أن توصل إليها البلدان؛ حيث إن الماليزيين الذين يعملون في الجمهورية معنيون فقط بالخضوع للفحص الصحي قبل السماح لهم بالعودة.

وأوضح أن وزارة الموارد البشرية الماليزية، بصدد العمل على وضع بعض تغييرات لهذا الاتفاق الجديد.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا.. 109 إصابات جديدة بكورونا وحالتا وفاة
سبق

أعلنت ماليزيا عن 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 4228 حالة؛ حيث يشهد ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، أكبر عدد من الإصابات في المنطقة.

ووفق "اليوم السابع"، أبلغت وزارة الصحة عن حالتي وفاة جديدتين، ليبلغ إجمالي الوفيات 67.

وكان وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، قد أعلن أن الحكومة الماليزية لن تسمح لمواطنيها الموجودين في سنغافورة بالعودة إلى أرض الوطن، إلا بعد ثبوت خلوّهم من فيروس كورونا المستجد رسميًّا من حكومة تلك الجمهورية.

وقال: إن هذا الأمر كان جزءًا من التوصيات التي سبق أن توصل إليها البلدان؛ حيث إن الماليزيين الذين يعملون في الجمهورية معنيون فقط بالخضوع للفحص الصحي قبل السماح لهم بالعودة.

وأوضح أن وزارة الموارد البشرية الماليزية، بصدد العمل على وضع بعض تغييرات لهذا الاتفاق الجديد.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
01:38 PM

ماليزيا.. 109 إصابات جديدة بكورونا وحالتا وفاة

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4228

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت ماليزيا عن 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 4228 حالة؛ حيث يشهد ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، أكبر عدد من الإصابات في المنطقة.

ووفق "اليوم السابع"، أبلغت وزارة الصحة عن حالتي وفاة جديدتين، ليبلغ إجمالي الوفيات 67.

وكان وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، قد أعلن أن الحكومة الماليزية لن تسمح لمواطنيها الموجودين في سنغافورة بالعودة إلى أرض الوطن، إلا بعد ثبوت خلوّهم من فيروس كورونا المستجد رسميًّا من حكومة تلك الجمهورية.

وقال: إن هذا الأمر كان جزءًا من التوصيات التي سبق أن توصل إليها البلدان؛ حيث إن الماليزيين الذين يعملون في الجمهورية معنيون فقط بالخضوع للفحص الصحي قبل السماح لهم بالعودة.

وأوضح أن وزارة الموارد البشرية الماليزية، بصدد العمل على وضع بعض تغييرات لهذا الاتفاق الجديد.

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